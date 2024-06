Donnarumma s'excuse après le fiasco

Gianluigi Donnarumma s'est excusé auprès des supporters italiens après l'élimination des Azzurri de l'Euro suite à leur défaite 2-0 contre la Suisse.

Les buts de Remo Freuler et de Ruben Vargas ont permis aux Suisses de remporter une victoire méritée face à des Italiens qui ont fait preuve d'une grande inefficacité tout au long du match. L'Italie avait fait piètre figure lors de la phase de groupes et n'avait pas réussi à améliorer son niveau de performance pour rivaliser avec la Suisse. Les champions en titre n'avaient plus rien à voir avec l'équipe d'il y a trois ans et Donnarumma ne pouvait pas cacher sa douleur.

Après le match, Donnarumma a déclaré : "J'ai mal, très mal : "Cela fait mal, très mal. Nous nous excusons auprès de tous les Italiens. Aujourd'hui, nous sommes déçus et ils l'ont mérité. Il n'y a rien d'autre à dire. Nous avons lutté tout au long du match, sauf à la fin où ils ont un peu baissé de pied, mais nous avons perdu trop de ballons, laissé trop d'espaces, nous n'avons pas bien pressé. C'était un match très difficile et ce ne sera pas facile à digérer. C'est comme ça que ça s'est passé, il faut l'accepter. Tout a manqué. Le courage, les qualités. En première mi-temps, ils ont toujours eu le ballon dans le jeu et ils nous ont fait mal, alors qu'en deuxième mi-temps, ils nous ont marqué tout de suite et c'était encore plus dur.

L'Italie s'était qualifiée pour la phase de groupe après une victoire étriquée sur l'Albanie et un match nul de dernière minute contre la Croatie. Les Azzurri ont été complètement dépassés par l'Espagne lors de leur deuxième match et ont semblé à court d'idées face à une équipe bien rodée. Il en a été de même face à la Suisse qui, forte de son expérience, s'est qualifiée pour les quarts de finale.

Les Italiens seront déçus de leur piètre défense du Championnat d'Europe et se tourneront désormais vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'équipe devra faire des progrès considérables si elle veut être à nouveau sacrée championne du monde.