Divorce : Morata revient sur les rumeurs d'infidélité

L'attaquant de l'AC Milan Alvaro Morata s'est ouvert sur sa séparation très publique avec sa femme Alice Campello

Lui et sa femme italienne se sont séparés le mois dernier. L'attaquant de 31 ans a déclaré à la télévision espagnole qu'il était détruit par cette rupture.

En Espagne, plusieurs journalistes ont rapporté que Morata avait été infidèle à Campello, qui est la femme de ses quatre enfants. Les deux hommes sont ensemble depuis qu'ils se sont rencontrés lors de la première expérience de Morata en Italie, un prêt de deux ans à la Juventus entre 2014 et 2016, et se sont mariés un an plus tard. Morata a fermement nié toute suggestion d'adultère.

« C'est faux. Je n'ai jamais été infidèle avec elle, c'est la femme la plus importante de ma vie », a-t-il déclaré à TVE, cité par Sport.

« Je suis très clair, la relation est terminée (...) Nous avons une grande relation pour le bien-être de nos quatre enfants, bien qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Nous avons tous les deux été clairs sur le fait que nous préférions mettre fin à la relation et repartir de là. »

« Alice voulait rester en Espagne et ne voulait pas d'un autre déménagement », a révélé Morata, qui a décidé de retourner en Serie A et de signer avec l'AC Milan cet été.

Il a signé un contrat de quatre ans à San Siro pour un montant de 13 millions d'euros il y a un mois, quelques jours seulement après avoir remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne. Le capitaine de l'équipe d'Espagne n'a jamais caché qu'il ne se sentait pas respecté par le public dans son pays d'origine et que cela avait un impact sur sa santé mentale. Il est clair qu'un retour en Italie n'était pas négociable pour Morata, qui a déclaré qu'il s'y sentait beaucoup plus à l'aise.