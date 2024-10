Deux stars débarquent pour sauver Manchester United

Manchester United vs Brentford

Manchester United serait désireux de recruter deux stars du Bayern Munich alors qu'ils cherchent à renforcer leur équipe lors du mercato de janvier.

Selon Florian Plettenberg de Sky Sports, les Red Devils surveillent la situation des stars du Bayern Leroy Sane et Leon Goretzka avant le mercato de janvier. Le club prévoit de renforcer son milieu de terrain en faisant appel à un autre milieu défensif après Manuel Ugarte - qui a rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain cet été pour 51 millions de livres sterling (60 millions de dollars) - et étudie donc la possibilité de signer Goretzka.

Alors que le contrat actuel de Goretzka expire en 2026, Sane est déjà entré dans les 12 derniers mois de son contrat existant. Plettenberg, cependant, mentionne également que les deux joueurs ne quitteront probablement pas les géants de la Bundesliga au milieu de la saison.

Malgré six recrutements à l'été 2024, dont deux stars du Bayern, Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui, United connaît un début de saison décevant puisqu'il occupe actuellement la 14e place de la Premier League et n'a remporté aucune de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues.

L'équipe d'Erik ten Hag sera de retour en action samedi pour tenter de mettre fin à sa série de matches sans victoire contre Brentford en Premier League à Old Trafford. United affrontera Fenerbahce en Ligue Europa cinq jours plus tard.