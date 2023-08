Critiqué, Hervé Renard tacle Melissa Plaza en retour

Critiqué par l’ancienne internationale tricolore Melissa Plaza, Hervé Renard n’a pas hésité à faire la réplique.

En attendant son match contre les Lionnes de l’Atlas du Maroc, mardi prochain, le sélectionneur de l’équipe féminine de France, Hervé Renard, a répondu à ses détracteurs. L’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite n’a pas fait cadeau à l’ancienne internationale tricolore Melissa Plaza, qui a trouvé « viriliste » la causerie de Renard avant le deuxième match des Bleues contre le Brésil (victoire 2-1).

L’attaque de Melissa Plaza

Avant la première victoire 2-1 des Bleues en coupe du monde féminine contre le Brésil, Hervé Renard a tenu un discours pour motiver ses joueuses à se donner sur le terrain. Si le technicien est connu et apprécié pour ces genres de discours, il ne manque pas de critiques. La vidéo de sa causerie avant le Brésil devenue virale sur les réseaux sociaux, l’ancienne internationale tricolore, Melissa Plaza, n’a pas fait cadeau au technicien français. Interrogée par SO FOOT, celle-ci a ouvertement critiqué le discours de Renard qu’elle trouve creux.

« C’est un discours dans lequel le gars passe son temps à hurler, le ton est tellement fort que l’oreille sature et ça rend le discours plus creux qu’il ne l’est déjà, a commencé par tonner Plaza. Donc ça n’a plus aucun effet. On voit ça beaucoup dans le football, malheureusement. C’est ce que je déplore un peu. Quand on regarde les commentaires sur Twitter, tout le monde trouve ça cool de se faire hurler dessus pendant, une demi-heure, 45 minutes… Mais s’il est en capacité de faire ça devant les caméras, il faut imaginer ce qu’il est capable de faire quand la caméra n’est pas là ».

« Il faut imaginer aussi qu’on retrouve ce discours-là pendant la causerie, les entraînements, les matchs… Les gens ne se rendent pas compte que ces attitudes virilistes, cette gestuelle… Parce qu’il y a le ton, mais il y a aussi la gestuelle. Il passe son temps à taper du poing dans sa main, à avoir des gestes extrêmement brusques, etc. Ces gestes-là et ces attitudes virilistes, c’est quelque chose qu’on retrouve quand on le voit à la fin du match s’adresser aux arbitres de manière extrêmement choquante, presque à les menacer, il faut voir que tout ça est un spectre ».

« Il y a un lien entre ces attitudes virilistes qu’il a pendant la causerie et ces attitudes complètement répréhensibles qu’il a à la fin du match avec les arbitres. Et les gens ne semblent pas faire le lien », a-t-elle conclu.

La contre-attaque de Renard

En préparation avant le match des huitièmes de finale contre le Maroc, mardi, le sélectionneur a été interrogé sur les propos de l’ancienne de l’Olympique Lyonnais. Se confiant à L’Equipe, le technicien français ne se sent pas perturbé.

« Je suis moi-même. Si c'est pour faire différemment, cela ne sert à rien de venir me chercher, même s'il faut que je m'adapte à des caractéristiques différentes. Je respecte son opinion, je ne sais pas si c'est par réelle conviction ou si c'est pour un peu faire le buzz. Cela ne me perturbe pas », a d’abord déclaré Hervé Renard, avant d’ajouter.

« Par contre, si les filles viennent me voir et me le disent... Je leur ai posé la question, si jamais je n'étais pas dans la bonne direction, elles me le diraient. Il y a dans cette équipe des caractères forts, elles ne se gêneraient pas pour me le faire savoir. Mon personnage, on l'aime, on ne l'aime pas. Parfois, ça peut desservir d'être un peu trop cash mais je suis comme ça. Je ne sais pas cacher mes sentiments. L'important, c'est que cela contente les joueuses ».