Hervé Renard humilié par une joueuse ! "Des attitudes répréhensibles"

Malgré son bilan quasi parfait avec l’équipe de France féminine, Hervé Renard ne fait pas l’unanimité.

L’équipe de France féminine s’est qualifiée haut la main pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Elle a même terminé première de sa poule, avec deux succès en trois matches. Hervé Renard y est pour quelque chose assurément vu qu’il en est le sélectionneur. Néanmoins, le successeur de Corinne Diacre ne convainc pas encore totalement dans son nouveau rôle.

« Les gestes de Renard sont extrêmement brusques »

Si la plupart des commentaires envers l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite sont positifs, il y en a, en revanche, qui sont moins laudateurs. L’entraineur à la chemise blanche doit même essuyer des critiques en raison de ses habitudes. Comme celle de hausser le ton dans le vestiaire pour motiver ses joueuses.

Une ancienne joueuse de l’OL, Melissa Plaza, a pris la parole pour dénoncer son attitude. Elle trouve ses discours « trop virillistes » et l’appelle à changer de disque rapidement.

« C’est un discours dans lequel le gars passe son temps à hurler, le ton est tellement fort que l’oreille sature et ça rend le discours plus creux qu’il ne l’est déjà, a commencé par tonner Plaza. Donc ça n’a plus aucun effet. On voit ça beaucoup dans le football, malheureusement. C’est ce que je déplore un peu. Quand on regarde les commentaires sur Twitter, tout le monde trouve ça cool de se faire hurler dessus pendant, une demi-heure, 45 minutes… Mais s’il est en capacité de faire ça devant les caméras, il faut imaginer ce qu’il est capable de faire quand la caméra n’est pas là ».

Elle a poursuivi en soulignant que le côté agressif de Renard le dessert et peut lui jouer des tours pendant les matches, comme ça a été le cas en fin de partie contre le Brésil. « Il faut imaginer aussi qu’on retrouve ce discours-là pendant la causerie, les entraînements, les matchs… Les gens ne se rendent pas compte que ces attitudes virilistes, cette gestuelle… Parce qu’il y a le ton, mais il y a aussi la gestuelle. Il passe son temps à taper du poing dans sa main, à avoir des gestes extrêmement brusques, etc. Ces gestes-là et ces attitudes virilistes, c’est quelque chose qu’on retrouve quand on le voit à la fin du match s’adresser aux arbitres de manière extrêmement choquante, presque à les menacer, il faut voir que tout ça est un spectre ».

« Il y a un lien entre ces attitudes virilistes qu’il a pendant la causerie et ces attitudes complètement répréhensibles qu’il a à la fin du match avec les arbitres. Et les gens ne semblent pas faire le lien », a-t-elle conclu.

Un avis qui se respecte, mais qui ne doit pas être partagé par tout le monde. Jusque-là, Renard est salué et loué par l’ensemble de ses joueuses. L’ensemble du groupe tricolore met en avant le changement d’ambiance au sein de l’équipe de France depuis qu’il en a pris les commandes. Les résultats suivent aussi, et c’est bien l’essentiel. N’en déplaise à ses détracteurs.