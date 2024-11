Cristiano Ronaldo retrouve l'espoir

Cristiano Ronaldo et Al-Nassr ont reçu un gros coup de pouce dans la course au titre après la première défaite d'Al-Hilal en 18 mois.

L'équipe de Jorge Jesus a connu un début de saison parfait mais a perdu 3-2 contre Al-Khaleej à l'extérieur, après avoir perdu deux buts d'avance. Marcos Leonardo et Aleksandar Mitrovic ont donné aux visiteurs une avance confortable, mais une capitulation en deuxième mi-temps les a obligés à quitter le stade Prince Mohamed bin Fahd les mains vides samedi soir.

Abdulla Al-Salem a marqué coup sur coup après la pause pour effacer le déficit et ramener Al-Khaleej à égalité avec les leaders du championnat. Cependant, c'est Fabio Martins qui a porté le coup de grâce après avoir trouvé le chemin des filets à la fin de la 85e minute, ce qui a scellé les trois points pour les hôtes.

Malgré la défaite surprise face à Al-Khaleej, sixième, Al-Hilal compte toujours six points d'avance sur Ronaldo et compagnie. Cependant, Al-Nassr aurait pu réduire son déficit de moitié s'il avait battu Al-Qadsiyah à domicile vendredi soir, mais il a subi une défaite 2-1 malgré le but de son talisman portugais. Al-Ittihad de Karim Benzema pourrait profiter du faux pas d'Al-Hilal et le déloger de la première place s'il bat Al-Fateh dimanche.

Al-Hilal et Al-Nassr doivent se concentrer sur leurs prochains matches de Ligue des champions de l'AFC contre Al-Sadd et Al-Gharafa respectivement. Après les défis continentaux, ils se concentreront à nouveau sur le championnat national avec Al-Hilal se rendant à Al-Shabab et Al-Nassr recevant Damac.