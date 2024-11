Cristiano Ronaldo menacé par un champion UFC !

Cristiano Ronaldo a été critiqué par le champion de l'UFC Ilia Topuria après que la star d'Al-Nassr l'a accusé de "trop ​​parler".

Ronaldo, un fan reconnu des arts martiaux mixtes, a souvent montré de l'intérêt pour le monde des sports de combat et a récemment été aperçu en train de soutenir l'ancien champion de l'UFC Francis Ngannou dans sa transition vers la Professional Fighters League (PFL).

Le Portugais, partageant ses réflexions sur l'ascension de Topuria dans l'UFC, a exprimé son scepticisme quant à la récente victoire du combattant sur Alexander Volkanovski, suggérant que Volkanovski n'était "pas prêt" pour le combat en raison d'une blessure persistante. Ronaldo a commenté à Ngannou et à son entraîneur, Eric Nicksick, que Topuria devait encore faire ses preuves contre des adversaires de haut niveau et a soutenu Max Holloway pour battre Topuria lors de l'événement principal de l'UFC 308.

L'article continue ci-dessous

« [Topuria] parle trop… Je pense que lorsqu’il a [battu] Volk [Alexander Volkanovski], Volk n’était pas [prêt] à cause de ce coup de pied… [Topuria] ne s’est pas battu avec les meilleurs gars », a-t-il dit à Ngannou. « S’il bat Max, je le respecterai. »

Une fois dans l’octogone, Topuria a affiché une performance électrisante contre Holloway, montrant que sa confiance était soutenue par ses compétences et sa stratégie. Les premiers rounds ont vu Topuria trouver sa portée, placer des coups de poing de manière tactique et se déplacer efficacement pour contrôler le rythme. Au troisième round, il a avancé avec une série de coups précis qui ont pris Holloway par surprise, culminant avec un puissant crochet gauche qui a envoyé l’ancien champion au sol. n’a pas perdu de temps pour suivre, lançant une rafale de coups qui ont forcé l’arbitre à intervenir, marquant la victoire de Topuria par KO. Avec cette victoire, le bilan de Topuria reste impressionnant, 16-0, consolidant encore sa position dans l’UFC en tant que compétiteur de haut niveau.

Avec cette dernière victoire, Topuria a non seulement fait taire ses détracteurs, mais a également ajouté une victoire qui définirait sa carrière à son CV. Se prélassant dans sa gloire, Topuria a répondu à Ronaldo et a déclaré : « Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme toi soit incapable de faire la différence entre la confiance et l'arrogance. Mais, en fin de compte, nous reflétons tous notre propre réalité sur les autres. Je te souhaite le meilleur pour ce qui reste de ta carrière, et que Dieu bénisse ta famille. »

Après un match nul 1-1 contre Al-Hilal en Ligue Pro Suadienne, Ronaldo affrontera Al-Ain en phase de groupes de la Ligue des Champions de l'AFC ce mardi.