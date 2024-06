Cristiano Ronaldo, la fin d'une époque

Pour la première fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo n'a pas marqué en phase de groupes d'un grand tournoi international lors de l'Euro 2024.

Lors des trois premiers matches de la compétition en Allemagne, Ronaldo n'a été décisif qu'une seule fois, en délivrant une passe décisive à Bruno Fernandes lors de la victoire 3-0 de la Selecao sur la Turquie, lors du deuxième match. Il n'a trouvé le chemin des filets dans aucun des matches du Groupe F, y compris lors de la défaite 2-0 contre la Géorgie mercredi soir, au cours de laquelle il a reçu un carton jaune pour contestation.

L'Euro 2024 est le dixième grand tournoi international de Ronaldo avec le Portugal et il a réussi à trouver le chemin des filets au moins une fois dans chaque phase de groupe jusqu'à présent. Le joueur de 39 ans n'a pas non plus marqué de but non sanctionné par un penalty lors de ses 10 dernières apparitions dans des tournois internationaux.

Ronaldo exposé en sélection

Malgré ses difficultés devant le but, l'attaquant d'Al-Nassr a réussi à entrer dans l'histoire de l'Euro 2024. En débutant le match contre la Géorgie mercredi, il est devenu le premier joueur européen à faire 50 apparitions en phase finale d'un grand tournoi international. Il s'agissait également de sa 210e apparition sous le maillot du Portugal.

L'article continue ci-dessous

L'ex-star du Real Madrid et de Manchester United espère mettre fin à sa période creuse lorsque le Portugal poursuivra sa campagne au stade des huitièmes de finale. Ils affronteront la Slovénie à Francfort lors de leur premier match à élimination directe.