Carlo Ancelotti et Florentino Perez, la grosse dispute

Le Real Madrid a de nouveau été victime de blessures en première partie de saison, mais les problèmes se sont encore aggravés.

David Alaba ne devrait pas revenir avant janvier, et Dani Carvajal étant forfait, il ne reste que Lucas Vazquez comme alternative naturelle au poste d'arrière droit, laissant Carlo Ancelotti un peu à court d'options à l'arrière.

Après la victoire des Merengues contre Villarreal, et la blessure de Carvajal ayant été confirmée à l'époque comme étant la fin de la saison, Marca affirme que Carlo Ancelotti a rencontré le directeur général José Angel Sanchez et le directeur sportif Santiago Solari pour discuter de leurs options. Le trio a analysé leurs options au sein du centre de formation et de l'effectif, en analysant poste par poste où ils se trouvent en termes de blessures et de profondeur.

L'article continue ci-dessous

Ce n'est plus un secret pour personne qu'Ancelotti estime que son effectif est à court d'un ou deux points après que Leny Yoro soit parti à Manchester United au lieu de la capitale espagnole, et maintenant les trois sont d'accord sur le fait que l'effectif pourrait être renforcé. Ils estiment que les objectifs de cette saison sont en danger s'ils n'agissent pas.

Ancelotti, Solari et Sanchez rencontreront le président Florentino Perez pour les encourager à agir en janvier, mais le patron du Real Madrid n'est pas convaincu qu'ils devraient faire un transfert pour qui que ce soit pendant la période hivernale. Le Real Madrid a rarement fait cela en janvier, et il faudra le convaincre de changer de stratégie.

Actuellement, le Real Madrid ne dispose que de trois défenseurs centraux disponibles : Eder Militao, Antonio Rudiger et Jesus Vallejo, tandis que Vazquez est son seul arrière droit. Ce serait certainement une aberration de voir un grand club s'appuyer principalement sur un seul arrière latéral pour couvrir un poste pendant la majeure partie d'une longue saison, et Vazquez a déjà 33 ans. Cela dit, Perez peut se rappeler la saison dernière, où l'improvisation était parfois l'amie d'Ancelotti.