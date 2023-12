CAN 2023 : Ismaël Bennacer dévoile les ambitions de l’Algérie

Dans un peu plus d’un mois, la CAN 2023 démarre en Côte d’Ivoire. Engagé avec l’Algérie, Bennacer affiche les ambitions des Fennecs.

Eloigné des terrains depuis la fin de la saison écoulée, la bonne nouvelle s’annonce pour Ismaël Bennacer. Le milieu défensif algérien de l’AC Milan s’est rétabli et retrouvera le chemin des rectangles verts. Une bonne nouvelle pour Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs d’Algérie.

Bennacer affiche les ambitions des Verts pour la CAN 2023

Le 13 janvier prochain, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 va ouvrir ses portes avec le match entre le pays hôte, la Côte d’Ivoire, et la Guinée-Bissau. Une des 24 nations engagées pour la compétition, l’Algérie, logée dans la poule D en compagnie de l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, fera son entrée en lice le 15 janvier face aux Palancas Negras.

En attendant le démarrage de la compétition, l’international milieu défensif des Verts, Ismaël Bennacer (46 capes, 02 buts), qui était blessé en fin de saison dernière, est apte pour retrouver les terrains de football. Dans une interview exclusive accordée à GOAL Italie, l’ancien d’Empoli évoque les ambitions des champions d’Afrique 2019.

« Pouvons-nous gagner la Coupe d'Afrique des Nations ? Bien sûr. Quand nous allons à une compétition comme celle-ci, et que nous sommes aussi une bonne équipe, tous les joueurs ont en tête de la gagner, sinon cela n'aurait aucun sens "Nous l'avons déjà gagnée : allons-y et nous ferons tout pour nous répéter. Je parle à "Nous" parce que peut-être qu'ils sont là, peut-être pas, mais cela reste mon équipe, mais nous ferons tout pour essayer de le gagner », a confié Bennacer.

Bennacer revient sur le retour de Donnarumma à Milan

Le 07 novembre dernier, le Paris Saint-Germain était en déplacement à San Siro dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1 (défaite du PSG 2-1). Ce soir-là, Gigio Donnarumma, ancien gardien des Rossoneri, a vécu une soirée cauchemardesque. Le champion de France a été sifflé par les Tifosi. Le gardien du PSG avait reçu des jets de faux billets fabriqués à son effigie et un nouveau surnom « Dollarumma » de la part de ses anciens supporters. L’Italien était hué à chacune de ses prises de balles.

Interrogé par GOAL sur cet accueil réservé par les supporters milanais à leur ancien gardien de but, Bennacer estime qu’il pourrait aussi mériter un tel accueil de la part des supporters. A en croire le Fennec, les supporters ont du mal à voir leurs meilleurs joueurs quitter leur club de cœur, ce que Donnarumma a fait en rejoignant le PSG en 2021.

« Gigio savait ce qui allait se passer, alors cela fait partie du football. Le monde du football est comme ça : sur le terrain, il faut éliminer toute cette pression due à l'atmosphère. Ce n'est pas que les supporters milanais n'aiment pas Donnarumma, c'est ça "Quand tu joues pour Milan et que tu gagnes quelque chose, ça fait toujours mal quand tu pars. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais. Peut-être que c'était un peu dur, mais chaque joueur peut vivre ces choses », a expliqué le champion d’Afrique 2019.