Cameroun - Cap Vert : Diffusion TV et en clair, streaming et compos officielles

Confronté à une grosse crise en coulisses, le Cameroun va chercher à se rassurer sur le terrain en prenant le dessus sur le Cap-Vert.

Le Cameroun, sélection africaine qui compte le plus de participations en Coupe du Monde, traverse une vraie période de turbulences actuellement. Le bras de fer entre la fédération, incarnée par Samuel Eto’o, et le Ministère des Sports et dont le nouveau sélectionneur belge Marc Brys fait les frais est en train de polluer considérablement l’actualité locale.

Les Lions Indomptables ont cherché à faire abstraction de ces problèmes de coulisses et se concentrer sur leur match. Mais, ce n’était pas une chose aisée, vu que leurs équipements avaient été saisis et que la reprise de l’entrainement a été retardée de deux jours. C’est dans ces conditions, pour le moins ubuesques, que le Cameroun défie ce samedi les Requins Bleus du Cap Vert.

getty images

Le Cameroun n’a pas le droit à l’erreur

Bien que jouant à domicile ce samedi, les Camerounais auront fort à faire pour venir à bout des Capverdiens. Car ce n’est ni plus ni moins que le quart de finaliste de la dernière CAN. De plus, Ryan Mendes et ses coéquipiers ont prouvé qu’ils pouvaient signer de bonnes performances face à cet ogre continental. Ils restent d’ailleurs sur trois matches sans revers contre Aboubakar et sa bande. En éliminatoires de la CAN 2022, ils avaient même réussi à l’emporter 3-1.

Même si cette campagne de qualification reste encore longue, les points valent cher et il serait dangereux de se louper. La Libye, leader de cette poule éliminatoire, compte déjà trois points d’avance. S’ils veulent éviter de se retrouver en situation alarmante, les Camerounais, comme les Capverdiens d’ailleurs, ont tout intérêt à faire le plein de points ce samedi.

Horaire et lieu du match

Samedi 8 juin 2024

3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde – Zone Afrique

Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)

Cameroun – Cap Vert

Les compos probables de Cameroun – Cap-Vert

Cameroun : Onana; Tchatchoua, Ngadeu, Wooh, Tolo; Ntcham, Baleba, Anguissa; Mbeumo, Aboubakar, Nkoudou.

Cap-Vert : Vozinha; Morreira, Costa, Lopes, Paulo; Duarte, Pina, Monteiro; Mendes, Bebe, Cabral.

Sur quelle chaine suivre le match Cameroun - Cap-Vert

Le match entre le Cameroun et le Cap Vert n’est diffusée sur aucune chaine française. Il vous sera cependant possible de regarder le match sur L’Equipe Live via l’app L’Equipe en streaming ou sur le service Molotov. FIFA+ propose aussi ce match pour les résidents hors Afrique et Europe. Si vous êtes dans la région MENA, c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, la chaine CRTV Sports de Cameroun proposera aussi la rencontre au niveau local. Il en est de même pour la chaine allemande Sportdigital (disponible en clair) ou néerlandaise ESPN 1, disponible en clair sur le bouquet Astra. Elles sont aussi toutes accessibles via les différents serveurs IPTV.