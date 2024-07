C'est terminé ! Messi met fin au débat sur le GOAT !

L'Argentine a remporté la Copa América pour la deuxième fois consécutive, en battant la Colombie en finale 1-0, grâce à un but de Lautaro Martinez.

Ce fut une soirée mémorable en soi, mais surtout pour Lionel Messi et Angel di Maria.

Messi a dû sortir à la 65e minute et s'est effondré en larmes sur le banc de touche. Il s'est tordu la cheville en première mi-temps et n'a pas pu continuer en seconde mi-temps après un nouveau pas maladroit. Cependant, ses coéquipiers l'ont soutenu et Messi a pu remporter un troisième titre consécutif pour l'Albiceleste.

Il s'agit du 45e trophée de la carrière de Messi, ce qui fait de lui le joueur le plus décoré de l'histoire, dépassant au passage Dani Alves, qui fait actuellement appel d'une condamnation pour viol. La légende du FC Barcelone et la star de l'Inter Miami ont soulevé leur troisième trophée avec leur équipe nationale.

Il est vrai que ce trophée était encore plus significatif pour di Maria, qui jouait son dernier match sous le maillot argentin.

"J'ai dit aux garçons hier soir au dîner que c'était la dernière Copa América et qu'elle se terminait ici. J'ai rêvé que nous atteignions la finale, j'ai rêvé que je la gagne et je me retire de cette façon", a déclaré di Maria après le match, cité par Sport.

"Je le sais parce que j'ai vécu l'autre côté aussi, pendant 10 ans à me battre pour ça, à me battre pour ça, ce n'est pas facile, atteindre les finales et les gagner, et maintenant ça arrive. C'est comme ça, à un moment donné, il fallait que ça arrive".

La "nouille", comme on la surnomme, termine son parcours argentin avec deux Copa América à son actif et une Coupe du monde. Il a totalisé 145 sélections et marqué 31 buts, dont deux lors de la finale de la Copa América 2021 contre le Brésil et de la finale de la Coupe du monde contre la France. Actuellement agent libre après avoir quitté Benfica, il a été associé à un transfert au Besiktas en Turquie cet été.