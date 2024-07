Bellingham dévoile le seul joueur qui peut le surpasser

Arda Güler a le potentiel pour devenir "encore meilleur" que l'as de l'Angleterre et du Real Madrid, Jude Bellingham, selon le jeune homme de 21 ans.

Bellingham a attiré l'attention de l'industrie du football sur le potentiel de Güler lors des 2023 Golden Boy Awards, qui lui ont valu un nombre record de points de la part du jury indépendant.

Le fondateur du prix, Massimo Franchi, a récemment révélé sa conversation en tête-à-tête avec Bellingham lors de la cérémonie de 2023. Franchi a déclaré que Jude espérait que son jeune frère, Jobe, ferait partie de la conversation pour le Golden Boy Award 2024. Il a ensuite mentionné son nouveau coéquipier, Güler, admettant qu'il avait démontré "des choses incroyables à l'entraînement" pour un si jeune joueur. Le fait que Bellingham soit prêt à mettre en avant les talents de ses pairs après avoir reçu un tel prix est un clin d'œil à sa modestie.

Jude Bellingham est un modèle pour les amateurs de football européen

Bellingham s'est déjà imposé comme l'un des espoirs anglais les plus prometteurs du football actuel, si ce n'est le plus prometteur. Il s'est adapté à la vie au Real Madrid comme un canard à l'eau, embrassant la nouvelle culture de la capitale espagnole, malgré les projecteurs de la presse traditionnelle et des médias sociaux.

Compte tenu de son ascension fulgurante, il n'est pas surprenant que la génération des médias sociaux le suive plus que n'importe quel autre membre de l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024. Il compte plus de 31,5 millions de followers sur Instagram et serait payé plus de 65 000 livres sterling pour chaque post Insta sponsorisé, soit plus de deux fois le salaire annuel moyen au Royaume-Uni. C'est ce qu'affirme casinoalpha, qui a exploré la présence sur les médias sociaux et le potentiel de gain des footballeurs vedettes de l'Angleterre à l'ère numérique sur son blog avant le début de l'Euro 2024.

Arda Güler : Le bon joueur, le mauvais moment pour le Real Madrid ?

Güler, 19 ans, est considéré comme un diamant pour l'équipe nationale turque, de la même manière que Bellingham l'est pour les Three Lions. Il a quitté Fenerbahçe pour le Real Madrid à l'été 2023. Le respect de Güler pour son ancien employeur se traduit par le fait qu'il a demandé au Real Madrid de payer plus que sa clause libératoire de 17,5 millions d'euros pour s'assurer que Fenerbahçe obtienne la meilleure valeur possible pour sa vente. Le Real a accepté, à la surprise générale, de payer 20 millions d'euros d'avance, avec des clauses supplémentaires.