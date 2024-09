Ballon d'Or : Greenwood ne digère pas

Alex Greenwood a critiqué la liste des candidates féminines pour le Ballon d'Or et s'est demandé pourquoi Keira Walsh n'avait pas été reconnue.

Les nominées pour le Ballon d'Or ont été annoncées mercredi, et l'un des chocs les plus importants du côté du football féminin a été l'absence de Walsh.

La joueuse de 27 ans a rejoint Barcelone en 2022 et a joué un rôle clé dans la victoire de l'équipe en Ligue des champions et en Liga F en 2023-24.

Greenwood ne digère pas

Walsh et Greenwood sont coéquipières en équipe d'Angleterre et cette dernière a été stupéfaite de voir sa copine exclue du vote pour le Ballon d'Or. La paire a bien sûr remporté le Championnat d'Europe ensemble en 2022 et faisaient toutes deux partie de l'équipe qui a atteint la finale de la Coupe du monde l'année suivante.

Publiant une story sur Instagram, Greenwood a écrit : "Certains talents sur cette liste, mais où est Keira Walsh ?" Le duo pourrait se rencontrer lors de la prochaine sortie des Lionnes. Elles affronteront l'Allemagne le 25 octobre avant de jouer contre l'Afrique du Sud quatre jours plus tard.