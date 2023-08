Australie – France (0-0, t.a.b 7-6) : Dans le dur, l’Australie passe au dernier carré

C’est fait, l’Equipe féminine de l’Australie poursuit son chemin dans la Coupe du monde. Hôte, elle élimine la France et passe au dernier carré.

Fin de l'aventure pour les Bleues en Coupe du monde féminine. Alors qu’elles n’ont pas éprouvé de la peine pour passer aux quarts de finales, les femmes encadrées par Hervé Renard ont eu du pain sous la planche face à l’Australie ce samedi. Les Bleues, bien qu’elles aient dominé le match, n’ont pas réussi à concrétiser les occasions.

Des occasions vendangées

Pour ce match, les Bleues ont eu pas mal d’occasions pour plier le match afin d’éviter les tirs au but. A la huitième minute, l'avant-centre de l'équipe de France, Diani, profite d'une grossière erreur de Kennedy et frappe mais son ballon est trop croisé. La défenseure de l'Australie avait commis une grossière faute mais l'arbitre avait laissé l'avantage. Le manqué énorme de Lakrar (13e). La défenseure de l'équipe de France est surprise après cette reprise de Le Sommer et manque son geste alors qu'elle était seule.

Avant la demi-heure (28e), Eugénie Le Sommer y va toute seule et finit par frapper. Ce ballon dévié rebondit devant Arnold qui parvient à repousser sur le côté. Quatre minutes plus tard, Mackenzie Arnold s'interpose à nouveau sur cette frappe bien placée de Lakrar (32e) qui trainait dans la surface australienne. Aucune équipe ne trouve la faille avant la fin du temps règlementaire. Place aux prolongations.

Les Bleues punies par les Australiennes

Les Bleues se voient refuser un but (100e). Sur un corner, Kennedy trompe sa propre gardienne mais Wendie Renard est sanctionnée d'une faute et le but est invalidé. Dix minutes après, les Bleues trouvent une grosse occasion. Geyoro contrôle dans la surface de réparation et centre. Mais Arnold ralentit le ballon avant que ce dernier ne soit dégagé par Catley. Rien de grave ne se passera par la suite. Les deux équipes s’envoient à la séance fatidique des tirs au but, qui profite aux Australiennes.

Aux tirs au but, la France tire en premier. Et ça a mal commencé pour les Bleues. Bacha choisit le côté ouvert pour tirer, mais Arnold s'impose. Foord ouvre pour l’Australie. Durand choisit le bon côté, mais Foord place parfaitement son ballon, qui loge dans les filets (1-0). De son côté, Diani ne se manque pas et scotche Arnold sur sa ligne (1-1). Cette fois-ci, Durand choisit le bon côté et repousse le pénalty de la capitaine australienne Catley, qui manque son tir (1-1).

Renard donne l'avantage aux Bleues. La capitaine de l'équipe de France montre l'exemple et prend à contrepied Mackenzie Arnold (2-1). Kerr répond à Renard. La joueuse de Chelsea trompe Durand qui a mis du temps à choisir un côté (2-2). Si Le Sommer et Fowler ont respectivement transformé pour la France et l’Australie pour le quatrième tir, Perisset (France) et Arnold (Australie) manquent les cinquièmes tirs.

La belle série des tirs réussis continue jusqu’au moment où Kenza Dali ne gâche la fête. Heureusement, Solène Durand fait un arrêt exceptionnel et maintient les chances des Bleues dans ce quart de finale. Malheureusement, la France sera éliminée puisque Becho touche le poteau et ça sort. Et Vine trompe Durand et les Matildas rejoignent le dernier carré de la compétition en s’imposant 7-6 aux tirs au but.

La France est éliminée après une séance folle de tirs au but.