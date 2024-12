Manchester City : six priorités pour un mercato d'hiver crucial pour la suite de la saison

Pep Guardiola's side have sunk to unknown depths, but next month they can solve a problem or two in the transfer market

Dans le film Le Loup de Wall Street, Jordan Belfort suggérait de résoudre les problèmes en devenant riche. Mais pour Manchester City, déjà immensément riche, il s'agit plutôt d'utiliser cette fortune pour régler leurs nombreux soucis en janvier. Historiquement, le club n'a pas l'habitude de réaliser de gros transferts en hiver, la signature d'Aymeric Laporte en 2018 restant l'exception notable sous Pep Guardiola. Mais face à une accumulation de blessures et à une série de contre-performances inédites, Guardiola a récemment admis que le club devait agir sur le marché hivernal, bien que cela n'ait jamais été sa stratégie préférée. Le timing est critique. L'équipe, en difficulté dans toutes les compétitions, risque de manquer le top 4 de la Premier League pour la première fois depuis 2010. En Ligue des champions, elle flirte avec une élimination humiliante dès la phase de poules. Si City veut inverser la tendance, quelques ajustements stratégiques sont indispensables.