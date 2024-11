Bien qu'il fait partie des joueurs les plus performants du Real Madrid, Vinicius Jr éprouve beaucoup de difficultés à briller avec son pays.

Un peu plus de deux semaines après que le Real Madrid ait boycotté la cérémonie du Ballon d'Or après avoir découvert que le grand favori Vinicius Jr n'avait en fait pas remporté le prix, on sait maintenant que la course pour cette récompense était extrêmement serrée. Rodri a gagné par seulement 41 points, ce qui, étant donné que les points sont attribués dans le système de vote déroutant de France Football, est à peu près aussi proche que possible. Il semble maintenant encore plus ridicule que les Merengue se soient retirés de la plus grande cérémonie de récompenses du football pour de si faibles marges.

Mais peut-être y a-t-il une leçon à tirer de la deuxième place de Vinicius. C'était une décision extrêmement serrée, et nous ne saurons jamais vraiment ce qui a exactement fait pencher les électeurs pour Rodri plutôt que Vinicius. Mais on pourrait supposer que le succès de l'Espagne à l'Euro 2024 a joué un rôle assez important. Rodri a été nommé Joueur du Tournoi alors que La Roja triomphait en Allemagne, transportant sans difficulté sa forme impériale du bleu de Manchester au rouge de l'Espagne.

L'été de Vinicius, quant à lui, ne s'est pas aussi bien passé. Il y a eu des périodes de la saison - certainement les derniers mois - où l'on pourrait soutenir que ses performances en club étaient meilleures que celles de Rodri. Mais il a finalement déçu avec son rendement assez morose sous le maillot du Brésil, qui a été culminée par sa suspension alors que la Seleção était éliminée de la Copa América en quart de finale.

Ceci n'est rien de nouveau pour Vinicius. Il joue pour le Brésil depuis cinq ans et est titulaire régulier depuis trois ans, avec 35 sélections à son actif. Durant cette période, il n'a trouvé le chemin des filets que cinq fois. Un bilan étonnamment médiocre pour un joueur de sa qualité.

Briller avec le Brésil n'était donc pas seulement l'ingrédient manquant de l'argument de Vinicius pour le Ballon d'Or, mais reste le défi ultime de sa carrière de footballeur. Il lui reste un peu plus de 18 mois pour trouver des solutions sur la scène internationale, sinon, quand le monde aura les yeux rivés en 2026, il pourrait connaître un plus grand embarras sur la scène mondiale.