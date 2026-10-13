Lesotho Overview

El Liverpool prepara una gran ofensiva en el mercado de fichajes por una joven promesa mexicana de 17 años

El Liverpool sigue muy de cerca al adolescente del Club Tijuana Gilberto Mora de cara a un posible traspaso a Europa el próximo verano. El mediapunta de 17 años ha despertado un gran interés por parte de varios clubes de élite del continente, lo que deja al Liverpool ante una dura competencia para hacerse con su codiciada incorporación.