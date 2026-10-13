Lesotho Overview

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Jiménez apoya el fichaje de la joya Gilberto Mora por el Dortmund

El internacional mexicano Raúl Jiménez ha instado al gigante de la Bundesliga Borussia Dortmund a lanzar una ambiciosa ofensiva de fichaje por la perla del Club Tijuana Gilberto Mora. El veterano delantero está convencido de que el talentoso centrocampista adolescente tiene todas las cualidades necesarias para triunfar en el Signal Iduna Park tras su rápido ascenso en la escena internacional.

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Standings

Liga MX crestLiga MX

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
6Atlas crestAtlas115331718-118
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7Cruz Azul crestCruz Azul115242221117
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8Tijuana crestTijuana104331514115
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9Puebla crestPuebla114341213-115
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10Monterrey crestMonterrey104241715214
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