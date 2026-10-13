El internacional mexicano Raúl Jiménez ha instado al gigante de la Bundesliga Borussia Dortmund a lanzar una ambiciosa ofensiva de fichaje por la perla del Club Tijuana Gilberto Mora. El veterano delantero está convencido de que el talentoso centrocampista adolescente tiene todas las cualidades necesarias para triunfar en el Signal Iduna Park tras su rápido ascenso en la escena internacional.
El Liverpool sigue muy de cerca al adolescente del Club Tijuana Gilberto Mora de cara a un posible traspaso a Europa el próximo verano. El mediapunta de 17 años ha despertado un gran interés por parte de varios clubes de élite del continente, lo que deja al Liverpool ante una dura competencia para hacerse con su codiciada incorporación.