Bohemians Overview

Pemenang dan pecundang terbesar musim Eropa
Musim klub Eropa berakhir dengan dramatis pada Sabtu lalu, saat Paris Saint-Germain mengalahkan Arsenal melalui adu penalti untuk mempertahankan gelar Liga Champions mereka. Sejak Real Madrid hampir satu dekade lalu, belum ada tim yang berhasil mempertahankan gelar tersebut, sehingga malam ini benar-benar menjadi momen bersejarah bagi pasukan Luis Enrique. Namun, kekalahan ini tidak seharusnya mengurangi gemilangnya musim bersejarah Arsenal, mengingat The Gunners baru saja menjuarai Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.