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CONCACAF Champions Cup
CONCACAF Champions Cup Overview
CONCACAF Champions Cup, fixtures & results
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Tuesday, April 14
Monday, April 27
Tuesday, April 28
Monday, May 4
Tuesday, May 5
Friday, May 29
Standings
Eastern
Live
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Tampa Bay Rowdies
|25
|15
|6
|4
|45
|23
|22
|51
|2
|Charleston Battery
|25
|13
|4
|8
|50
|31
|19
|43
|3
|Detroit City FC
|24
|11
|7
|6
|29
|19
|10
|40
|4
|Hartford Athletic
|26
|9
|12
|5
|29
|26
|3
|39
|5
|Pittsburgh Riverhounds SC
|26
|11
|5
|10
|28
|26
|2
|38
Last updated 1 minute ago
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Western
Live
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|El Paso Locomotive FC
0 - 1
|26
|14
|4
|8
|44
|32
|12
|46
|2
|New Mexico United
|24
|12
|7
|5
|37
|27
|10
|43
|3
|FC Tulsa
1 - 0
|25
|11
|7
|7
|30
|23
|7
|40
|4
|Colorado Springs Switchbacks FC
|25
|11
|5
|9
|40
|37
|3
|38
|5
|Lexington SC
|25
|11
|4
|10
|43
|30
|13
|37
Last updated 1 minute ago