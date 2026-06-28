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CONCACAF Champions Cup

CONCACAF Champions Cup Overview

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CONCACAF Champions Cup, fixtures & results

Tuesday, April 14
Seattle Sounders FC badge
Seattle Sounders FC
SEA
3
Tigres badge
Tigres
TIG
1
FT
agg 3 - 3
Monday, April 27
Nashville SC badge
Nashville SC
NSC
0
Tigres badge
Tigres
TIG
1
FT
Tuesday, April 28
Los Angeles FC badge
Los Angeles FC
LAF
2
Toluca badge
Toluca
TOL
1
FT
Monday, May 4
Tigres badge
Tigres
TIG
1
Nashville SC badge
Nashville SC
NSC
0
FT
agg 2 - 0
Tuesday, May 5
Toluca badge
Toluca
TOL
4
Los Angeles FC badge
Los Angeles FC
LAF
0
FT
agg 5 - 2
Friday, May 29
Toluca badge
Toluca
TOL
1
Tigres badge
Tigres
TIG
1
FT
pen 6 - 5
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Standings

Eastern

Live
PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Tampa Bay Rowdies crestTampa Bay Rowdies25156445232251
W
L
W
D
L
2Charleston Battery crestCharleston Battery25134850311943
W
D
L
W
W
3Detroit City FC crestDetroit City FC24117629191040
W
L
D
D
W
4Hartford Athletic crestHartford Athletic2691252926339
D
D
W
W
D
5Pittsburgh Riverhounds SC crestPittsburgh Riverhounds SC26115102826238
L
W
D
D
L
Last updated 1 minute ago

Western

Live
PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1El Paso Locomotive FC crestEl Paso Locomotive FC
0 - 1
26144844321246
L
W
W
W
W
2New Mexico United crestNew Mexico United24127537271043
D
D
D
W
L
3FC Tulsa crestFC Tulsa
1 - 0
2511773023740
W
D
L
D
W
4Colorado Springs Switchbacks FC crestColorado Springs Switchbacks FC2511594037338
D
W
W
W
L
5Lexington SC crestLexington SC251141043301337
W
W
L
L
L
Last updated 1 minute ago
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