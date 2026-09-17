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Liga MX
Liga MX Overview
Liga MX, fixtures & results
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Saturday, September 19
Thursday, September 24
Friday, September 25
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Toluca
|9
|6
|1
|2
|20
|9
|11
|19
|2
|CD Guadalajara
|9
|5
|3
|1
|17
|8
|9
|18
|3
|CF America
|8
|5
|2
|1
|17
|8
|9
|17
|4
|Cruz Azul
|9
|5
|0
|4
|16
|15
|1
|15
|5
|Queretaro FC
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|3
|14
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