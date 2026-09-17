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Liga MX

Liga MX Overview

FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZUL

Messi hits 100 Miami goals to secure Campeones Cup

Lionel Messi reached a century of goals for Inter Miami in record time as the Herons defeated Cruz Azul to claim the 2026 Campeones Cup. The Argentine icon's historic header, combined with a late strike from Casemiro, delivered instant silverware for new Miami boss Kily Gonzalez in his very first game on the touchline.

L. MessiInter Miami CF
Inter Miami CF v Nashville SC

Cruz Azul star warns Messi & Miami ahead of Campeones Cup showdown

Cruz Azul defender Alan Mozo has set his sights firmly on securing international silverware ahead of a highly anticipated 2026 Campeones Cup clash against Inter Miami. The Mexican giants are preparing to face Lionel Messi's side, with Mozo eager to continue his team's recent momentum and secure another major trophy for Joel Huiqui’s high-flying squad.

L. MessiInter Miami CF
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'I'll keep pushing' - Filipe Luis confirms Monaco plan for Erik Lira

AS Monaco will renew their push to sign Cruz Azul midfielder Erik Lira in upcoming transfer windows, head coach Filipe Luis has confirmed. The Mexican international was on the verge of moving to the Stade Louis II during the summer, but the switch fell through after Folarin Balogun's proposed departure failed to materialise.

TransfersLuis
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Dani Alves ordered to pay £1.7m to Pumas as club win court battle

Former Barcelona defender Dani Alves has been ordered to pay Mexican club Pumas £1.7 million ($2.3m) in compensation after losing a lengthy legal battle over his contract termination. The Swiss Federal Supreme Court upheld a previous Court of Arbitration for Sport ruling in favour of the Liga MX outfit, who sacked the Brazilian in the wake of his January 2023 arrest.

D. AlvesBarcelona
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Liga MX, fixtures & results

Saturday, September 19
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PAC
2
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Tijuana
TIJ
2
FT
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Toluca
TOL
2
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Santos Laguna
SAN
3
FT
Queretaro FC badge
Queretaro FC
QFC
1
Leon badge
Leon
LEO
1
FT
Thursday, September 24
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Atlante
ATL
1
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Monterrey
MON
0
17'
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
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Atlas
ATL
Friday, September 25
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Cruz Azul
CRU
Toluca badge
Toluca
TOL
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Standings

Live
PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Toluca crestToluca96122091119
L
W
W
W
W
2CD Guadalajara crestCD Guadalajara9531178918
D
W
W
D
W
3CF America crestCF America8521178917
D
L
W
W
W
4Cruz Azul crestCruz Azul95041615115
L
W
W
W
L
5Queretaro FC crestQueretaro FC8422118314
D
W
W
L
D
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