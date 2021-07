Star+: como funciona o streaming da Disney e quais campeonatos vão ser transmitidos

​Focada em um público mais velho, a plataforma vai apostar bastante nos eventos esportivos em seu catálogo

Depois de lançar o Disney+ em 2020, o Grupo Disney chega ao mercado com mais uma plataforma de streaming, dessa vez mais focada no público jovem e adulto. O Star+, como vai chamar o serviço, além do vasto catálogo de séries e filmes, vai apostar fortemente nas transmissões esportivas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Star+ chega no Brasil como mais um serviço de streaming, que tem ganhado bastante espaço com o público nos últimos anos. A plataforma vai se juntar a outras como DAZN, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e HBO Max, com conteúdos para os assinantes assistirem quando e onde quiserem.

No Brasil, o Star+, um serviço exclusivo para o público latino-americano, vai chegar oficialmente no dia 31 de agosto, uma terça-feira, e ainda não teve o valor da assinatura divulgado. No catálogo estarão séries que passam nos canais Star (antigos Fox e FX), produções famosas como Os Simpsons, The Walking Dead, This is Us, American Horror Story, entre outras, além de uma grande quantidade de filmes, principalmente aqueles com classificação indicativa a partir de 16 anos, que não entraram no Disney+.

E, para completar o serviço, o Star+ vai apostar bastante nas transmissões esportivas, tendo os campeonatos europeus e sul-americanos como um carro-chefe da plataforma. Para isso, além dos direitos que já pertenciam ao Grupo Disney, foi atrás de mais ligas para complementar o seu catálogo.

Quais campeonatos o Star+ vai transmitir?

Sendo um serviço de streaming do Grupo Disney, o Star+ já tem um catálogo vasto de campeonatos de futebol, principalmente europeus, e, além disso, está se reforçando ainda mais. A empresa comprou os direitos de transmissão do Campeonato Francês e, segundo o Notícias da TV, do Uol, está perto de fechar a compra da Serie A italiana.

Mais artigos abaixo

Além dos campeonatos europeus, a Libertadores da América e o Campeonato Argentino também têm seus direitos pertencentes ao Grupo Disney, e devem fazer parte do catálogo.

O conteúdo esportivos do Star+ conta com:

Campeonato Francês (Ligue 1)

Campeonato Inglês (Premier League)

Campeonato Espanhol (La Liga)

Campeonato Português (Primeira Liga)

Campeonato Holandês (Eredivisie)

Liga Europa (Uefa Europa League)

Libertadores da América

Campeonato Argentino

Além do futebol, esportes como basquete, futebol americano, basebol e corrida de motos também estão disponíveis no catálogo esportivo do Star+.