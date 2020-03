Futebol no Amazon Prime: os melhores filmes e documentários para ver em casa

Em meio ao período sem grandes jogos, por conta da pandemia do novo coronavírus, listamos alguns conteúdos para quem ama futebol

A pandemia do coronavírus Covid-19 pede que muitos cuidados sejam tomados. E na luta para retardar o pico de contágio, que acaba sobrecarregando hospitais e tornando ainda mais grave o problema, uma das principais medidas adotadas mundo afora tem sido o confinamento dos cidadãos em suas respectivas casas, com saídas pontuais para idas a mercados, farmácias, hospitais e afins.

Uma das consequências têm sido a suspensão temporária de eventos esportivos pelo mundo, seja no ou em outros países. Para os fãs de futebol, uma perda temporária de uma paixão exercida constantemente. Mas foi pensando em como aliviar este período no qual, corretamente, a bola não está rolando nos gramados, que nós da Goal Brasil nos debruçamos no serviço de streaming Amazon Prime Video para mostrar os melhores conteúdos disponíveis com o assunto que amamos: futebol.

Seja através de séries, filmes de ficção ou naqueles baseados em histórias reais e documentários, o cardápio oferece conteúdo bem interessante, incluindo clubes como , , , , , seleção brasileira e mais!

Documentários

This is Football

Documentário separado em seis episódios, cada um contando uma história diferente através de uma emoção. Em “Redemption”, vemos como o fanatismo pelo Liverpool ajudou a amenizar, dentro do possível, o trauma de pessoas em Ruanda, na África, após um dos maiores massacres de todos os tempos. O último episódio, “Wonder”, é sobre Lionel Messi e o encanto de seu futebol.

All or Nothing: Manchester City

Toda a temporada 2017-18, que terminou com título inglês histórico para o time treinado por Pep Guardiola, é contada nos mínimos detalhes e com muitos bastidores sobre atletas, dramas pessoais, e muito mais.

All or Nothing: seleção brasileira

O caminho da seleção em 2019, desde a preparação para a até o título conquistado no Maracanã também é visto com bastidores e entrevistas com os grandes astros do nosso futebol.

Make us Dream: Steven Gerrard

Aqui você não verá apenas as glórias e melhores momentos protagonizados pelo inglês Steven Gerrard, ídolo eterno do Liverpool. Os dramas e o questionamento sobre a falta de títulos de Premier League também estão presentes.

Football Club

Documentário de 2002 que conta a história do , desde sua fundação até aquele momento, através de torcedores ilustres, jornalistas e, claro, grandes ídolos do .

Campo de Estrellas

Conteúdo originalmente feito pela Real Madrid TV, mas que hoje está disponível apenas no Amazon Prime, é separado em duas temporadas que contam as histórias de profissionais do futebol e basquete dos Blancos.

Dentre os jogadores, é possível conhecer a fundo um pouco sobre astros do presente e do passado. A série documental conta as histórias de 16 futebolista e ex-futebolistas do Real Madrid, incluindo suas relações familiares.

Jogadores e ex-jogadores que aparecem: Marcelo, Roberto Carlos, Asensio, Arbeloa, Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Álvaro Morata, Varane, Danilo, Amancio Amaro, Paco Gento, Emilio Butragueño, Jesus Vallejo, Borja Mayoral, Achraf Hakimi.

El Corazón de Sergio Ramos

São oito episódios, cada um com cerca de 20 minutos, que contam a privacidade e rotina de Sergio Ramos, zagueiro e capitão do Real Madrid. Relação em família, semana prévia aos clássicos contra o estão documentados neste material.

Six Dreams

Série documental original do Amazon, conta três histórias distintas de personagens do Campeonato Espanhol de 2017-18: Saúl Ñiguez (jogador do ), Iñaki Williams (jogador do ), Andrés Guardado (jogador do ), Amaia Gorostiza (presidente do ), Eduardo Berizzo (treinador do ) e Quiqué Carcel (diretor do ).

Brasil!

Documentário da FIFA sobre a de 2014, que mistura as sensações das ruas com a dos estádios e jogadores durante o torneio realizado em terras brasileiras... sem poupar espaço para o 7 a 1 sofrido contra a , na semifinal.

Inside Borussia Dortmund

Bastidores e histórias da temporada 2018-19 do Borussia Dortmund, da Alemanha, são relatados em quatro episódios, cada um com pelo menos uma hora de duração.

Matthews

Sabe a tradicional Bola de Ouro, premiação dominada por Messi e Cristiano Ronaldo nos últimos anos? Pois o primeiro homem a receber o galardão foi o inglês Sir Stanley Matthews, chamado de “O Mago do Drible”. Craque dos anos 50, ele tem um belo documentário sobre sua vida e legado.

Futebol Arte

Uma nova visão sobre a histórica campanha da seleção brasileira em 1982, quando a camisa canarinho encantou o mundo, ainda que tenha sido eliminada pela . Personagens daquele time, como Zico, relembram a campanha e opinam sobre o conceito do que é o chamado “Futebol Arte”.

Luis, el sábio del éxito

A histórica conquista da na Euro 2008, que encerrou um longo jejum e abriu caminho para novos títulos, é contada em três episódios. O detalhe é que o foco é no treinador Luis Aragonés, que foi ídolo do país como jogador... e treinador.

Pelé: A Origem

Através de fotos, depoimentos de Pelé e encenações, a história de Edson Arantes do Nascimento é contada desde sua infância até a consagração do terceiro título mundial do Brasil, conquistado em 1970.

Segundo Tempo

Documentário sobre a transformação do antigo estádio Palestra Itália no atual Allianz Parque, com direito a depoimentos emocionantes de grandes ídolos do Palmeiras, como Ademir da Guia.

Linhas Tortas

Oito episódios contam histórias reais da dificuldade em se transformar em jogador de futebol profissional.

Resiliência

A história de Rafinha Alcântara, desde sua lesão com a camisa do Barcelona, em 2018, e o caminho até se recuperar. Importante ressaltar, também, a importância que seu pai, o Tetracampeão Mazinho, e o irmão Thiago Alcântara, do , tiveram neste processo.

Pulmão da Arquibancada

Documentário que conta, em pouco mais de uma hora, a história da Raça Rubro-Negra, torcida organizada do Flamengo, desde sua fundação até 2012, com depoimentos de ídolos do clube, como Petkovic e outros.

Chico Buarque – O Futebol

Documentário de 2006 que conta a relação do músico Chico Buarque com o futebol... e, claro, o samba.

Ficção

Chuteira Preta

Seriado sobre um jogador de futebol cuja carreira é atrapalhada por causa do submundo corrupto do esporte. Protagonizada pelo ator Márcio Kieling, também conta com nomes como: Nuno Leal Maia e Karin Roepke. Dispõe de 13 episódios, com cerca de 35 minutos cada capítulo.

Penalidade Máxima (Mean Machine)

O filme é estrelado por Vinnie Jones, ex-zagueiro (que nos tempos de atleta também se especializou por cometer faltas inacreditavelmente violentas). Na trama, o personagem de Vinnie é preso e, dentro do presídio, consegue reunir um time de detentos para uma disputa que lhe rende bons aprendizados.

The Kicks

Uma garota é a estrela do time de futebol de sua cidade, mas precisa se adaptar a uma nova equipe após seus pais se mudarem. São 10 episódios com cerca de 20 minutos cada.

Turma do Ronaldinho Gaúcho

O personagem desenhado por Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, e inspirado no ex-jogador Ronaldinho Gaúcho conta com 51 episódios de seu desenho.