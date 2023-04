Como assinar o Star+ pelo GloboPlay?

Empresas se juntaram e plano único oferece os dois serviços; veja

Mais uma novidade para os amantes de esporte no mundo dos streamings: o GloboPlay agora passa a oferecer assinatura conjunta com o Star+. As duas plataformas anunciaram, agora em abril, que permite uma assinatura única para contar com os conteúdos dos dois canais.

Meses depois de anunciar parceria com o Disney+, o GloboPlay agora será plataforma de acesso para mais um streaming do Grupo Disney, o Star+, voltado mais para o público adulto, com muita presença de esportes ao vivo. O acordo entre as partes permite uma assinatura única para ter acesso às plataformas".

"A expansão de nossa parceria com a The Walt Disney Company reforça nosso compromisso em reunir as melhores ofertas de conteúdo com grande conveniência para o consumidor a preços competitivos. Estamos empolgados em incorporar o Star+ em nossas ofertas, complementando a experiência principalmente para o público adulto e fãs de esportes que procuram esportes ao vivo e entretenimento de qualidade", disse Teresa Penna, diretora do GloboPlay, em comunicado à imprensa.

Como assinar Star+ pelo GloboPlay?

A parceria entre GloboPlay e Star+ oferece algumas possibilidades diferentes de planos, desde os determinados por tempo de contrato até os com diferentes ofertas de canais no mesmo pacote. Veja:

GloboPlay + Canais ao Vivo e Disney+: R$74,90/mês (plano mensal) ou 12x de R$ 59,90 (plano anual)

Este pacote, que existe desde que a parceria feita com a Disney, passa a ser opção também a quem quiser acesso aos Star+. Neste caso, o Star+ é adicionado ao plano sem custo adicional pelo período de um ano. Após o período gratuito, a inclusão do canal à assinatura faz o preço subir para R$91,90/mês, ou 12x de R$76,90 no plano anual.

GloboPlay e Star+: R$55,90/mês no plano mensal

GloboPlay + Canais ao Vivo e Star+: R$77,90/mês no plano mensal

GloboPlay e Combo+ (Disney+ & Star+): R$ 57,90 na primeira mensalidade, após R$65,90 (Válido até 29/04)

O GloboPlay oferece aos assinantes a possibilidade de incluir o Star+ em seu plano atual, sem a necessidade de cancelamento e assinatura de um novo pacote. E novas opções de plano devem ser anunciadas em breve.