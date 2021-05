HBO Max: preço e como assinar o novo serviço de streaming que vai transmitir a Liga dos Campeões?

Novo serviço do Grupo Turner será lançado oficialmente no Brasil justamente no dia da final da Champions League, 29 de maio

O brasileiro já está acostumado com a grande variedade de serviços de streaming disponíveis no mercado. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Estádio TNT Sports, DAZN e muitos outros. No entanto, mais uma forte concorrente chega para conquistar seu espaço neste mercado: o HBO Max, que exibirá a final da Liga dos Campeões ao vivo já no dia do lançamento oficial no país.

O HBO Max é o novo streaming do Grupo Turner, detentor de canais como TNT, Space, Cartoon Network e TNT Sports. Tais canais terão suas programações ao vivo disponíveis no serviço. Com isso, a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea será exibida também para os assinantes do produto.

O streaming será lançado oficialmente no dia 29 de maio, próximo sábado, justamente no dia da decisão da Liga dos Campeões. O principal torneio de clubes da Europa será exibido no HBO Max, pelo menos, até 2024 - quando o contrato da Turner com a Uefa se encerra.

Outros conteúdos relevantes estarão no catálogo do HBO Max, como as aclamadas séries de comédia Friends e Um Maluco on Pedaço, Game of Thrones, filmes clássicos como Casablanca e Laranja Mecânica e blockbusters como a saga Harry Potter e conteúdos da DC como Coringa e Cavaleiro das Trevas.

Quanto custa e como assinar o HBO Max?

O serviço tem diversos planos com preços diferentes.

O plano multitela com cinco perfis diferentes, três telas simultâneas e disponibilidade para baixar conteúdos e assistí-los offline sai por R$ 28 mensais. Se assinado por três meses, o usuário paga R$ 25,06 ao mês e o pacote anual pode ser adquirido por R$ 20,07 por mês.

Já o plano móvel, com apenas um perfil e uma tela, adaptado para smartphones e tablets, é vendido por R$ 20. Também há disponibilidade de assinatura por três meses custando R$ 18,37 e por 12 meses pagando R$ 14,21 neste período.