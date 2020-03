Futebol na NetFlix: os melhores filmes e documentários para ver em casa

Em meio ao período sem grandes jogos, por conta da pandemia do novo coronavírus, listamos alguns conteúdos para quem ama futebol

A pandemia do coronavírus Covid-19 pede que muitos cuidados sejam tomados. E na luta para retardar o pico de contágio, que acaba sobrecarregando hospitais e tornando ainda mais grave o problema, uma das principais medidas adotadas mundo afora tem sido o confinamento dos cidadãos em suas respectivas casas, com saídas pontuais para idas a mercados, farmácias, hospitais e afins.

Uma das consequências têm sido a suspensão temporária de eventos esportivos pelo mundo, seja no ou em outros países. Para os fãs de futebol, uma perda temporária de uma paixão exercida constantemente. Mas foi pensando em como aliviar este período no qual, corretamente, a bola não está rolando nos gramados, que nós da Goal Brasil nos debruçamos no serviço de streaming da NetFlix para mostrar os melhores conteúdos disponíveis com o assunto que amamos: futebol.

Seja através de séries, filmes de ficção ou baseados em histórias reais e documentários, o cardápio oferece conteúdo bem interessante. Confira abaixo.

Ficção

21 Thunder - Série de drama que acompanha jogadores sub-21 de um time fictício chamado Montreal Thunder, do Canadá. A primeira temporada, disponível na NetFlix, conta com oito episódios com cerca de... 45 minutos!

Procurando Marcos Ramírez - Filme costarriquenho sobre um rapaz do interior que, após perder a mãe, prossegue no sonho de ser jogador de futebol enquanto precisa conviver com desafios de sua nova situação no mundo.

Santo Time - Comédia espanhola sobre um grupo de padres que formam um time de futebol.

Papai Bate um Bolão - Comédia protagonizada pelo ator estadunidense Will Farrell, na qual o personagem principal treina o time de seu próprio filho apenas pelo sonho de derrotar o seu próprio pai.

Bola na Rede - Neste filme, a jovem Cory Bailey precisa provar o seu talento no Torneio Nacional de Futebol realizado em sua cidade.

Meu amigo Alexis Sánchez - O atacante da seleção chilena e faz o papel de si mesmo, mas o personagem principal da história é Tito, um garoto pobre, de 12 anos, que acaba criando uma amizade com Alexis no caminho para redescobrir o seu amor pelo futebol.

Penalidade Máxima - O filme é estrelado por Vinnie Jones, ex-zagueiro (que nos tempos de atleta também se especializou por cometer faltas inacreditavelmente violentas). Na trama, o personagem de Vinnie é preso e, dentro do presídio, consegue reunir um time de detentos para uma disputa que lhe rende bons aprendizados.

Club de Cuervos - seriado original da NetFlix, conta a história de irmãos que acabam herdando um time de futebol e passam a competir ainda mais entre si.

Baseado em fatos reais

Keylor Navas: homem de fé – Conta a história do goleiro costarriquenho que acabou fazendo história pelo seu país em Copas do Mundo, e que se tornaria um icônico jogador do . A vida do atual atleta do é representada através de atores.

Apache: a vida de Carlos Tévez – Outro filme que conta, com atores representando os papéis principais, a história de um astro do futebol. Neste caso, conhecemos um pouco mais sobre a vida do atacante argentino Carlos Tévez, eterno ídolo do que também fez sucesso pelo , , , e .

The English Game – seriado original da NetFlix, com estreia marcada para esta sexta-feira (20) e que conta, com atores e belas imagens, a história sobre como nasceu o futebol.

Documentários

A história oficial da FIFA – Três episódios, cada um com cerca de uma hora, recordam algumas cenas emblemáticas de Mundiais masculino, feminino, de futsal, futebol de areia e equipes de base.

Campeões da Copa – Um conteúdo mais completo sobre as histórias emblemáticas dos Mundiais FIFA. São oito episódios, cada um destinado a um dos países que levantaram o principal torneio do futebol.

Antoine Griezmann: nasce uma lenda – Documentário sobre a história do meia-atacante francês, que conta a sua trajetória até virar ídolo do . Vale destacar que o francês já deixou os Colchoneros, manchando sua idolatria, para defender o .

Sunderland até Morrer – Uma obra prima sobre a paixão de uma cidade por um clube. São oito episódios que contam a primeira temporada do Sunderland após o rebaixamento na Premier League e as inúmeras dificuldades que apareceram no meio do caminho.

Para sempre – Documentário de pouco mais de uma hora que aborda como a Chapecoense buscou sua reconstrução após o desastre aéreo do voo da LaMia, que matou 71 pessoas, incluindo jogadores e comissão técnica do clube, em 2016.

River, el más grande siempre – O documentário contra a história do gigante de Buenos Aires desde sua fundação, passando pela reconstrução após a queda para a segunda divisão argentina.

Boca Juniors confidencial – Série documental, separada em quatro capítulos, que aborda o 2018 dos Xeneizes.

Bola no Asfalto – O documentário, datado de 2016, mostra como o futebol praticado nas ruas da moldou todo um estilo do esporte no país.

Um Dia Inesquecível – Torcedores e jogadores da seleção francesa revivem as emoções do eterno 12 de julho, quando os Bleus conquistaram, em 1998, a Copa do Mundo pela primeira vez.

Meu Tricolor de Aço – O ano do centenário do foi recheado de emoções, que culminaram no inédito título da . Neste documentário, a história do Leão do Pici é contada desde suas origens até 2018, com direito a depoimentos de Rogério Ceni.

Le K Benzema – O polêmico atacante do Real Madrid fala sobre sua carreira... e sobre as polêmicas em volta dela.

Bobby Robson: Mais que um Treinador – Documentário sobre a vida do consagrado treinador inglês, com relatos emocionantes de Ronaldo Fenômeno, José Mourinho, Pep Guardiola e mais figurões do futebol.

Alexis Viera: uma história de superação – Emoção, força e inspiração condensados em um documentário sobre como o goleiro uruguaio Alexis Viera se recuperou de um coma, que lhe tirou o movimento das pernas após um assalto, para reencontrar um novo propósito na vida.

Maradona no – Sete episódios abordam a passagem do sempre polêmico Diego Maradona como técnico do Dorados, equipe da segunda divisão mexicana.

Forever Pure – Um documento sobre o impacto que a chegada de dois jogadores muçulmanos teve no Beitar Jerusalém.

Juventus prima Squadra – A primeira série documental de futebol feita pela NetFlix acompanha, com ótimas cenas de bastidores, a temporada 2017-18 do time italiano.