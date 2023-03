Onde ver a série Bem-vindos ao Wrexham?

Série mostrando os bastidores da equipe da quinta divisão inglesa se tornou um sucesso entre os fãs de futebol

O mundo do futebol se chocou quando o astro do filme Deadpool, Ryan Reynolds, e Rob McElhenny se juntaram para comprar uma equipe da quinta divisão da Inglaterra, o Wrexham, em 2021, já que os dois atores não eram ligados ao esporte.

Com a chegada dos atores, o clube melhorou consideravelmente dentro e fora de campo, conseguindo visibilidade e patrocínios importantes, como o de uma das maiores empresas do mundo, o TikTok. Porém, um dos fatos que mais levaram visibilidade ao clube foi o lançamento da Bem-vindos ao Wrexham.

A série mostra os bastidores da equipe desde a chegada dos atores, trazendo as dificuldades que ambos enfrentaram na gestão do clube, já que não estavam habituados com o mundo do futebol, e também o desempenho da equipe dentro de campo.

Rapidamente a série produzida pela FX se tornou um sucesso entre os fãs de futebol, com o Wrexham ganhando ainda mais popularidade.

Com o sucesso de Bem-vindos ao Wrexham, a pergunta pode ficar no ar: onde eu posso assistir à série?

Onde assistir à série Bem-vindos ao Wrexham?

@DisneyLatino

A primeira temporada - e única até o momento - da série está disponível exclusivamente no serviço de streaming Star+. Clique aqui para saber mais sobre o serviço, planos e como assinar.