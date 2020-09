Quando termina o contrato de Messi com o Barcelona?

O jogador anunciou a permanência para 2020-21, mas fez duras críticas ao trabalho do presidente do clube, Josep María Bartomeu

E Lionel Messi ficará mesmo no ... pelo menos por mais um tempo. Em entrevista exclusiva concedida à Goal, o craque confirmou que ficará no clube catalão, após tentar acionar uma cláusula que o permitiria sair de graça no final da atual temporada. O problema é que o atual contrato do jogador não é tão longo assim.

Messi tem contrato com o Barcelona até junho de 2021, data do final da próxima temporada do futebol europeu: isso significa que se o craque ainda quiser sair de graça dos Blaugranas, basta esperar o fim da temporada 2020-21 e ele não terá mais nenhum vínculo com os catalães.

A decisão do argentino de ficar acontece após a equipe afirmar que não teria medo de colocar o jogador na justiça caso ele pretendesse sair de graça: segundo o clube e a , sua saída exigiria o pagamento de uma multa rescisória de 700 milhões de euros - mais de R$ 3 bilhões de reais.

"O presidente me disse que eu poderia ficar livre no final de cada temporada. Eles se agarram no fato de que eu não comuniquei antes do dia 10 de junho, sendo que nesta data, estávamos disputando La Liga. É por esse motivo que vou ficar no clube. Eu nunca entraria na justiça contra o clube que eu amo." declarou o jogador em entrevista concedida à Goal.

O grande problema, agora, é convencer o argentino de renovar com o Barça: Messi já tinha decidido deixar o clube e estava com contrato encaminhado com o , de Pep Guardiola. Além disso, o jogador fez duras críticas ao presidente Josep María Bartomeu e afirmou que a equipe não tem projeto e "apenas vai tapando buracos".

Assim, Messi pode ficar no Barcelona por mais uma temporada e deixar o clube ou até renovar o seu contrato: vale lembrar que as eleições nos Blaugranas acontecerão em janeiro de 2021, enquanto o mandato de Bartomeu se encerra em junho do mesmo ano. Em tese, o argentino poderia renovar seu vínculo já sabendo quem seria o próximo presidente.

Fica o questionamento no ar: será que Messi vai renovar com o Barça? Ou teremos uma espécie de "turnê de encerramento" do argentino com a camisa dos catalães?