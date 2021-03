Por que a vitória de Laporta é uma vitória para o Barcelona e seu torcedor

Joan Laporta venceu as eleições e será o presidente Blaugrana pelos próximos cinco anos, uma vitória para o clube, seus sócios e sua torcida

Joan Laporta, o presidente mais carismático da história recente do Barcelona, está de volta para seu antigo posto. Apesar da forte oposição de vários grupos eleitorais, ele terá cinco anos pela frente para relançar um barco que Bartomeu e cia. deixaram à deriva, com mais buracos do que prestígio. Laporta venceu por vontade dos sócios, que sabem que a necessidade de mudanças era grande. E com seu triunfo, o cruyffismo venceu, assim como o próprio Barcelona.

Ver Víctor Font e Toni Freixa participando de uma foto com o novo presidente, reconhecendo seu triunfo, parabenizando-o abertamente e aceitando a vontade dos sócios, foi uma demonstração de grandeza e espírito democrático. Um pequeno passo para os candidatos, um passo gigantesco para o futuro do Barça.

O triunfo de Laporta, que terá cinco anos para mostrar seu trabalho, também fez com que outros tivessem uma noite desagradável. Como aqueles que danificaram a imagem do clube nos últimos meses, ou aqueles que queriam estender a data das eleições o máximo possível e, claro, aqueles que não queriam deixar o poder.

Os sócios gritaram através das urnas: Laporta presidente. Não há mal que dure cem anos, nem Barcelonista que não resista. A noite completou uma trinca chave para o Barça: Laporta venceu, o sócio venceu e o Barça venceu.

Foto: Getty Images

E agora? Pois bem, Laporta terá que desenvolver seu plano com seus três ‘mosqueteiros’: Mateu Alemany, Ferran Reverter e Jordi Cruyff. Caras absolutamente preparados para mudar a inércia negativa do clube com trabalho, para devolver o Barça à excelência, dentro e fora de campo.

É verdade que Laporta e seu time terão um roteiro muito difícil pela frente, um trabalho ingrato. A nova diretoria terá que construir um projeto vencedor quase do zero, terá que fazer o torcedor se apaixonar novamente pelo jogo do time, terá que tratar do futuro de Messi, reduzir a folha salarial, lidar com vendas importantes, cuidar de cada centavo que gasta, escolher um treinador para o projeto e tomar uma decisão sobre o Camp Nou.

O novo presidente sabe do contexto econômico em que se encontra e que, ao que parece, tem muita poeira debaixo do tapete. Mas ele sabe que tarefa o espera, tem a experiência necessária para encontrar um novo rumo.

Laporta vai ter que limpar muita sujeira, pegar o touro pelos chifres e tomar decisões impopulares. Mas ele tem a confiança dos torcedores para aplicar a primeira regra do cruyffismo: pergunte o que você pode fazer pelo Barça, e não o que o Barça pode fazer por você.