Messi e Barcelona avançam em renovação de contrato, mas ainda não tem acordo

O craque argentino segue no Brasil, onde disputa mais uma Copa América pela seleção argentina

Apesar das diferentes informações que vão aparecendo em diferentes meios de comunicação, o fato do momento é que ainda não existe um acordo definitivo pela renovação de Lionel Messi no Barcelona.

Segundo a Goal apurou, ainda que a relação entre as partes seja boa e que exista uma predisposição para que o desfecho seja positivo pela manutenção da parceria, o acordo para selar tudo ainda não aconteceu. O clube catalão segue otimista sobre a possibilidade de poder anunciar que Messi seguirá no Camp Nou, mas ainda terá que esperar para tal.

Faltam oito dias para que o vínculo do craque argentino termine, de forma oficial, com o Barcelona: 30 de junho de 2021. E fontes próximas ao jogador, que está no Brasil para a disputa da Copa América com a seleção argentina, garantem que não há um princípio de acordo definitivo entre as partes.

De acordo com o que foi apurado pela Goal, existem propostas do Barcelona. Entretanto, nenhuma delas chegou a ser formalizada. As conversas entre Joan Laporta, presidente do Barça, e Jorge Messi, pai/empresário do camisa 10, seguem em curso.

A Goal também pôde saber que a prioridade de Messi não é econômica: o argentino segue com a opinião de que o mais importante para a sua continuidade é o projeto esportivo que o Barcelona poderá lhe oferecer para a próxima temporada. Alguns detalhes ainda estão sendo esmiuçados. As conversas seguem de ambos os lados, mas o futuro de Lionel Messi ainda não está garantido no Barcelona.