Laporta busca estreitar laços com Messi: “ele deu uma lição de amor ao Barcelona”

Uma das missões do novo presidente do clube é convencer o craque a renovar o seu contrato com o clube

Joan Laporta é, de novo, o presidente do Barcelona. Reeleito nas eleições que aconteceram neste domingo (7), o mandatário espanhol já começou as movimentação para manter Lionel Messi no time, ainda que tenham sido discretas.

Laporta foi presidente do Barcelona pela primeira vez entre 2003 e 2010, tendo sido responsável pela contratação de Ronaldinho Gaúcho. Agora, eleito para um novo mandato de cinco anos, tem como uma de suas principais funções convencer Messi a renovar seu contrato com o time catalão.

Durante a campanha eleitoral, Laporta chegou a dizer que seria o único dos três candidatos que poderia convencer o argentino a ficar no clube, mesmo depois de todos os problemas envolvendo gestões passadas. Ele, de fato, se elegeu e já começou a preparar o terreno para as conversas de renovação com o craque.

Pela primeira vez em seus 20 anos de Barcelona, Messi exerceu seu direito de voto nas eleições presidenciais do clube. Assim como alguns atuais e ex-companheiros de equipe, o camisa 10 foi ao clube no domingo, junto de seu filho, e escolheu o seu candidato.

Em sua primeira fala oficial como presidente eleito do clube, Laporta exaltou a atitude do argentino. “Hoje faz 20 anos que um menino estreou no Barça E ver que o melhor jogador da história do futebol veio votar com o filho e participar desta festa significa muito. Messi ama o Barça e isso é muito significativo. E espero que sirva para encorajá-lo a continuar no Barça, que é o que todos desejamos”, disse Laporta.

"Ele nos deu uma lição de amor pelo Barça, mostrou que ama o clube. É significativo que tenha vindo votar, e mais ainda com o filho, isso significa que ama o Barça e que compreende que somos uma família. Sei que ele vai valorizar a nossa proposta porque gosta da gente”, completou o presidente, confiante na permanência do camisa 10.

Messi, que tem o contrato válido até junho de 2021, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe desde 1º de janeiro. Apesar de rumores sobre interesses de outras equipes, nada concreto pareceu quanto ao futuro do argentino por enquanto.

Enquanto isso, o Barcelona tem um difícil e decisivo duelo contra o PSG no segundo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, precisando reverter um 4 a 1 sofrido em casa. Laporta já indicou que vai conversar com a equipe e dar o seu apoio para o jogo de quarta-feira (10).