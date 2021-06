Como o Barcelona pode ser escalado com Agüero no ataque?

O argentino encaixa em qualquer esquema que Koeman utilizar, seja como um verdadeiro centroavante ou dividindo as funções com Messi

Ronald Koeman passou boa parte da última temporada pedindo por um novo centroavante. Um camisa nove que pudesse assumir o papel de titular e ajudasse a equipe, melhorando a efetividade do ataque. Até agora, o único jogador desta posição era Martin Braithwaite, lembrando que Luis Suárez foi mandado embora do clube e poderia muito bem ser este jogador.

"Há duas posições na equipe que iriam nos reforçar bem, que é um zagueiro e um nove, nos ajudaria a ter uma alternativa a mais", disse o holandês em outubro de 2020.

Nesta semana, o Barcelona realizou tais desejos do treinador. Contratou o matador Sergio Agüero, um atacante que há pelo menos 15 anos se destaca em alto nível, e o promissor zagueiro Eric García.

Agüero, em especial, chega para assumir a posição de companheiro de Leo Messi no ataque, isso se o camisa 10 decidir renovar seu contrato com o clube catalão. O novo contratado admitiu que "crê que Messi seguirá".

O interessante agora é imaginar como Koeman formará este "novo Barça". Alguns bons momentos do time na temproada que se findou foi com o esquema de 3-5-2, incluíndo a final da Copa do Rei, vencida pelos catalães. No entanto, erros graves com essa formação fez com que ele tentasse corrigir o time com um 4-3-3. Em outros momentos, esquemas como 4-2-3-1 também foram testados.

A verdade é que Agüero se encaixa em qualquer um deles. Como atacante sozinho no 4-2-3-1, Messi poderia ser o "arco" e Agüero a "flecha", embora tal esquema seja praticament descartado pela baixa produtividade em 2020/21. Mas seja em um 3-5-2 ou em um 4-3-3, o novo contratado não teria problemas de adaptação, já que atuou nas duas formações recentemente no City e está acostumado a jogar Messi, companheiro há anos na seleção argentina.

Com um 4-3-3

Com o 4-3-3, a única dúvida fica na ala esquerda. Parece claro que Koeman continuará a contar com o meio-campo formado por Busquets, De Jong e Pedri. Todos os três tiveram bons desempenhos na temporada 2020/21 e não há nada que indique que serão substituídos, a menos que Busquets decida sair após discutir seu papel com o presidente Laporta.

Se nada mudar, a dúvida vem na zona esquerda do ataque. Partindo da direita mas com uma posição totalmente livre estará Leo Messi, com Agüero no centro e, à esquerda, três jogadores disputariam a titularidade: Ansu Fati, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. A ver se os três ficarão no clube para 2021/22 ou se um deles sai.

Com um 3-5-2

No centro do campo, seguem Busquets, De Jong e Pedri, com Sergiño Dest e Jordi Alba pelas alas. Ambos podem ter substitutos, mas o que não muda é a zona intermediária. Com este sistema, o ataque na última temporada teve Messi e um francês (Griezmann e Dembelé variavam entre si). Com a chegada de Agüero, parece claro que se Koeman optar pelo esquema com três zagueiros, os dois atacantes serão os argentinos.