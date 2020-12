Frase de Neymar sobre Messi agita PSG e Barcelona e 'antecipa' mercado

Craques podem jogar juntos em Paris na próxima temporada? Possibilidade agita os noticiários na Europa e mobiliza personalidades do futebol

Neymar quer jogar ao lado de Lionel Messi na próxima temporada. Como não poderia ser diferente, a declaração do craque brasileiro agitou o futebol europeu e, obviamente, os bastidores de e , em especial. Para jornais franceses e espanhóis, o caminho mais provável para isso acontecer é em Paris, enquanto outros nomes de peso do esporte também comentam a possibilidade de ver a reedição desta dupla espetacular.

Após ter uma atuação de gala na vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United e encaminhar a classificação do PSG para as oitavas de final da Liga dos Campeões, Neymar, autor de dois gols na partida, chocou o mundo do futebol ao afirmar que pretende jogar ao lado de Lionel Messi na próxima temporada.

"O que mais quero é voltar a jogar com Messi, para desfrutar com ele outra vez. É certo que no próximo ano temos que fazer isso", declarou Neymar à ESPN após a partida.

A declaração por si só já seria capaz de tomar conta de todos os noticiários ao redor do mundo. Porém, ela chega em um momento delicado para os dois craques: Messi está em seu último ano de contrato com o Barcelona e pode deixar o clube ao final da temporada, enquanto Neymar discute sua renovação com o PSG, onde tem vínculo válido até junho de 2022.

Frase agita a imprensa na Europa

Para a imprensa francesa e espanhola, o lugar mais provável para a dupla ser reeditada é em Paris. O Mundo Deportivo listou alguns itens que poderiam seduzir Messi, como o dinheiro de Nasser Al-Khelaïfi e a possibilidade de formar mais um trio de ataque espetacular em sua carreira. O jornal ainda foi além e afirmou que Neymar só irá renovar com o PSG caso o clube acerte a chegada do argentino para a próxima temporada.

A emissora RMC também acredita que Paris é o lugar mais provável para que a dupla seja reeditada e ainda citou que o clube francês pode negociar Mbappé para viabilizar a chegada do seis vezes melhor do mundo.

O atacante de 21 anos também negocia sua renovação de contrato com o PSG, mas sua venda render muitos milhões de euros a seu clube, além de diminuir consideravelmente a folha salarial da equipe, abrindo espaço para a chegada de Messi.

Já o L'Equipe e o Le Parisien, afirmaram que Neymar já havia feito contato com o seis vezes melhor do mundo ao final da temporada passada, quando ele manifestou seu desejo de deixar o Barça. Agora, com o contrato do argentino com o clube culé chegando ao fim, a amizade entre os dois poderia pesar para o extraterrestre do futebol definir seu futuro.

Personalidades do futebol também se manifestam

Rivaldo, ídolo do Barcelona, também acredita na possibilidade de Messi deixar o Barcelona. Para o ex-jogador brasileiro, Neymar não expressaria publicamente seu desejo caso não houvesse nenhum tipo de negociação em curso.

"Quando Neymar diz que quer jogar com o Messi novamente, ele deve saber algo sobre a possível contratação de Leo pelo PSG . E, honestamente, seria ótimo vê-los jogar juntos novamente, mesmo que seja no PSG", comentou o ex-camisa 10 ao site Betfair.

"Acho que o Neymar não diria isso só por falar. Com certeza ele sabe alguma coisa dos dirigentes do PSG de negociações ou conversas com o Messi. Eles são amigos e conversam muito, então Neymar sabe perfeitamente que Messi está sem tempo. Penso que ele está pressionando PSG a contratar Messi para a próxima temporada", completou.

Companheiro de Neymar no PSG e de Messi na seleção da , Paredes também não escondeu sua vontade de ver o seis vezes melhor do mundo em Paris.

"Messi no PSG? Espero que sim, todo mundo quer que ele venha mas isso será decisão dele", afirmou Paredes à ESPN. "Espero que Leo tome a melhor decisão para ele, mas o receberemos de braços abertos".

É óbvio que todos em Paris gostariam de ver Messi ao lado de Neymar e Mbappé e cia. Porém, Thomas Tuchel, técnico do clube francês, preferiu desconversar ao ser perguntado sobre essa possibilidade em entrevista coletiva nesta sexta-feira (04).

"Eu não discuti isso com ele [Neymar]. A propósito, não posso falar sobre isso. Sou o treinador do PSG e tenho muito respeito pelo Barcelona e pelo Messi".

Como está em seu último ano de contrato com o Barça, Messi poderia deixar a Catalunha a partir de janeiro do ano que vem. Mas o fato é que, até ele definir seu futuro, todos ficarão de olho na possibilidade de ver o craque argentino ao lado de Neymar novamente.