Como Memphis Depay pode se encaixar no novo Barcelona?

Holandês chegou como uma das soluções para o ataque do clube catalão, mas é tido como uma incógnita

Após uma fase de grupos brilhante na Euro 2020, Memphis Depay e a seleção da Holanda terminaram eliminados da competição continental. A sorte de Depay é que ele não deve ter muito tempo para remoer a derrota, já que se prepara para assumir uma posição importante no Barcelona.

Contratado sem custos pelo time catalão junto ao Olympique Lyon, o holandês é visto como uma solução para os problemas ofensivos do time, que tem Messi como seu principal destaque. O atacante chega para disputar posição com Dembele, Griezmann e Braitwaite, além de Aguero, que é mais uma contratação de peso do clube.

Mas como exatamente Depay pode se encaixar no Barça e ajudar a recuperar o Barcelona?

Famoso por sua presença forte no campo ofensivo e intimidade com a bola, o jogador de 27 anos não é exatamente um atacante de área, apesar de já ter atuado mais enfiado com a camisa do Lyon.

O maior obstáculo deve ser a objetividade, muito valorizada no estilo de jogo do clube catalão, que não é exatamente uma característica de Memphis. O atacante costuma ser criticado por “enfeitar demais” as jogadas, algo visto de forma negativa no Camp Nou.

Com dois anos de contrato, o holandês deve ter tempo e minutos de sobra para buscar entrosamento com Messi e Aguero. Como um híbrido de ponta e atacante, Depay tem muito a oferecer aos argentinos, que são excelentes finalizadores e se posicionam muito bem na área.