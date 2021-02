"Messi deve estar pensando em jogar pelo PSG", diz Rivaldo

Brasileiro campeão do mundo afirma que o camisa 10 do Barcelona pode ter feito seu último jogo de Liga dos Campeões no Camp Nou

A derrota do Barcelona para o PSG por 4 a 1 pode ter sido a última partida de Liga dos Campeões de Lionel Messi com a camisa blaugrana no Camp Nou, é o pensa Rivaldo. O ex-melhor do mundo afirma que o craque argentino está pensando em trocar a Catalunha por Paris.

Para o brasileiro, Messi está apenas esperando seu contrato no clube catalão se encerrar - fica livre do vínculo ao final da temporada 2020/21 - para partir rumo à Cidade Luz.

"Esta pode ter sido a última partida de Messi pelo Barcelona no Camp Nou na Liga dos Campeões. Baseado na qualidade que o PSG mostrou, tenho certeza que ele deve estar pensando em se juntar a eles", disse Rivaldo ao Betfair.

"Eu quero que Messi fique no Barcelona, mas entendo se ele quiser sair no momento que o clube não puder mais garantir chances para ele brigar por títulos importantes com regularidade. Ele não pode mais carregar sozinho a responsabilidade do time. No último verão, ele viu Luis Suárez partir em uma transferência inexplicável que fez o Atlético de Madrid mais forte".

O futuro de Messi segue incerto, mas o PSG é um dos clubes interessados em contar com o argentino a partir da próxima temporada. Neymar, inclusive, já faz lobby para que o amigo se junte a ele no Parque dos Príncipes.

Enquanto o craque segue defendendo o Barcelona, ele reencontrá o PSG ainda pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões tentando uma "remontada" que seria tão histórica quanto a de 2017. O clube parisiense e o catalão se enfrentam novamente no dia 10 de março, desta vez na França.