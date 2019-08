Os maiores artilheiros brasileiros na história da Premier League

A Goal mostra quais jogadores fazem parte dessa seleta lista!

A Premier League, considerada a liga de futebol mais rica e forte do mundo, deu início a mais uma edição e logo na primeira rodada um brasileiro já balançou as redes: Gabriel Jesus. O camisa 9 do participou da goleada por 5 a 0 sobre o West Ham e figura na quinta colocação da seleta e acirrada lista de maiores artilheiros brasileiros do Campeonato Inglês. Roberto Firmino também já deixou sua marca nesta edição e já soma 49 gols no Campeonato Inglês.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Confira quem são os 11 maiores goleadores brasileiros na Premier League (números considerados desde a temporada 1991/03, quando a competição recebeu o atual nome):