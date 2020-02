Quais recordes o Liverpool pode quebrar nesta Premier League?

A equipe treinada por Jurgen Klopp está perto de acabar, da melhor forma possível, com o jejum de 30 anos sem título inglês

Campeão europeu e mundial, o enfim dá mostras de que terá o troféu que mais sonha em conquistar nos últimos anos. Sem ter levantado o título do Campeonato Inglês desde 1990 e, no meio do caminho, ainda vendo o lhe superar como maior campeão do país, os Reds sonham forte com a Premier League.

E nesta edição 2019-20, a equipe treinada por Jurgen Klopp só não será campeã se uma hecatombe acontecer. Após 26 rodadas, são 19 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, .

Ou seja, o título é uma questão de tempo, e a espetacular campanha do Liverpool ainda pode lhe render vários recordes. Veja abaixo!

Mais vitórias consecutivas

Com 17 vitórias, o Liverpool está a dois triunfos de superar a marca recorde que o Manchester City estipulou em 2017 (18).

Maior invencibilidade

O ficou sem perder por 49 jogos entre 2003 e 2005. O Liverpool atual já está a 43 jogos sem derrota.

Campeão invicto

Pode igualar o Arsenal de 2003-04.

Mais vitórias

Em 2018-19, o City estipulou o recorde de 32 vitórias. Em 27 rodadas, os Reds já somaram 25 triunfos.

Mais pontos

Em 2017-18, o City somou 100 pontos. A equipe de Klopp ainda pode chegar a 112.

Vitórias em casa

O recorde é 18, foi estipulado pelo em 2005-06 e posteriormente igualado por United (2010-11) e City (2011-12 e 2018-19). O Liverpool pode chegar a 19.

Vitórias fora de casa

Em 2017-18, o Manchester City venceu 17 jogos fora de casa. O Liverpool já venceu 12.

Já alcançou: Melhor início de campanha, com 21 vitórias em 22 rodadas.