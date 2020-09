Quem são os brasileiros da edição 2020/21 da Premier League?

Alisson, Firmino, Richarlison, Thiago Silva e Gabriel Jesus são apenas alguns nomes; confira os clubes ingleses com mais craques do Brasil

Considerada por muitos amantes do futebol como a melhor liga nacional do planeta, a Premier League é mais um campeonato dominado por brasileiros. Ao todo, são 26 jogadores espalhados por 13 clubes e muitas promessas de dribles e gols.

É claro que os mais badalados estão no chamado ‘big six’, grupo formado pelas seis maiores potências do futebol inglês - , , , , e .

Na equipe de Jurgen Klopp, atual campeã da competição, Alisson, Firmino e Fabinho são peças fundamentais, assim como Ederson, Gabriel Jesus e Fernandinho são para o time de Pep Guardiola.

Para esta temporada, inclusive, os Citizens terão o reforço de Yan Couto, jovem de apenas 18 anos contratado a pedido do treinador espanhol. Revelado pelas categorias de base do Coritiba, ele já era chamado por muitos de ‘novo Daniel Alves’ e também encantou Guardiola por seu bom futebol.

Mas o clube mais ‘brasileiro’ da Premier League é o Arsenal. Além de David Luiz e Gabriel Martinelli, que já estavam na equipe, os Gunners contrataram o jovem Gabriel Magalhães, zagueiro que fez ótima temporada na Ligue 1, e o veterano Willian, ex-Chelsea.

Além deles, Edu Gaspar, que ficou conhecido por seu trabalho ao lado de Tite no e na seleção brasileira, também é o diretor de futebol da equipe.

Outro brasileiro badalado que chega nesta temporada é Thiago Silva, que não teve seu contrato renovado com o e agora se junta ao supertime que o Chelsea está montando.

Fora do ‘big six’, Richarlison certamente é o grande destaque. Para esta temporada ele também terá a companhia de Allan, um dos destaques do nos últimos anos, onde trabalhou com Carlo Ancelotti, hoje treinador do .

Mas ainda existem muitos outros brasileiros que buscam brilhar na Premier League para figurar entre os principais jogadores do planeta. Confira abaixo todos os craques do em clubes da elite do futebol inglês.

Os brasileiros na Premier League

Arsenal

David Luiz

Gabriel Magalhães

Willian

Martinelli

Liverpool

Alisson

Fabinho

Roberto Firmino

City

Ederson

Yan Couto

Fernandinho

Gabriel Jesus

Allan

Bernard

Richarlison

Machester United

Fred

Andreas Pereira

Chelsea

Thiago Silva

Tottenham

Lucas Moura

Marçal

Léo Bonatini

Douglas Luiz

Wesley Moraes

Felipe Anderson

West Bromwich

Matheus Pereira