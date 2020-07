Guardiola precisa buscar um substituto para Aguero no Manchester City?

Apenas com Gabriel Jesus na reserva e com Sergio Aguero em fim de contrato, Guardiola pode precisar de mais um nome para reforçar o ataque do City

A lesão de Sergio Aguero representou uma grande oportunidade para Gabriel Jesus se firmar no Manchester City. Mas por mais que o brasileiro não esteja decepcionando, alguns acreditam que o clube inglês deva contratar mais um nome para o ataque da equipe.

O contrato de Sergio Aguero com o City termina em 2021, o que significa que, a longo prazo, Gabriel Jesus é o único centroavante da equipe. Por ser o maior artilheiro da história do clube e um dos principais líderes do atual elenco, a ausência de Aguero certamente é sentida pelo time, mesmo com a boa média de gols do brasileiro.

Assim, à medida que o contrato do craque argentino se aproxima do fim, cresce o medo em Etihad de que o jogador possa deixar a equipe em busca de um último desafio em sua carreira.

Por isso, Shaun Goater, atacante que defendeu o City entre 1997 e 2003, acredita que Guardiola deva agir rápido para reforçar o setor ofensivo da equipe, mesmo que Jesus esteja atendendo às expectativas.

“[A lesão de Aguero] é o que Jesus precisava. Ele tem tempo para saber que vai jogar a cada jogo que passa. Sua forma começou a aparecer, ele começou a marcar gols. Sua média de gols é muito boa”, disse o ex-jogador ao Manchester Evening News.

“Mas acho que com Sergio Aguero tendo mais uma temporada, eles precisam aumentar o elenco. Seja no início da próxima temporada ou na janela do Ano Novo. Acho que esse é um setor que o City terá que fortalecer”, completou.

Por fim, Goater também afirmou acreditar que a lesão de Aguero tenha relaxado um pouco Gabriel Jesus. Até por isso, mais um atacante no elenco pode ser bom desde já, principalmente se Aguero resolver deixar Etihad.

“Pelo fato de seus números ainda estarem muito bons, e por não ter mais que pensar 'tenho que marcar gols, porque não tenho certeza se jogarei nos próximos 90 minutos’, ele [Jesus] acabou relaxando um pouco”, ressaltou.

“Ter três atacantes é ótimo, e sabemos que Sergio Aguero só tem mais uma temporada. Então, acho que eles precisam encontrar um atacante”, concluiu.