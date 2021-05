Thiago Silva, de desprezado no PSG a finalista da Champions

Zagueiro brasileiro, assim como Thomas Tuchel, foi um dos "descartados" pelo PSG após vice na Champions passada

Nove meses se passaram desde a final da última Liga dos Campeões, quando o PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique. O vice marcou o fim da vitoriosa passagem de Thiago Silva pelo clube francês, onde já não parecia ser o suficiente.

Com a vitória por 2x0 sobre o Real Madrid na última quarta (5), o Chelsea garantiu sua vaga na final da Champions 2020/21, contando com Thiago e Tuchel, dois dos “esnobados” pelo PSG. O time da capital francesa podia inclusive ser o adversário na final, se não tivesse sido eliminado pelo City na outra semi.

Se muitos esperavam palavras de vingança vindas do zagueiro brasileiro, o que se ouviu foi uma lamentação pela queda do ex-clube.

“Infelizmente o Paris não conseguiu fazer o trabalho na terça-feira. Foi triste para os jogadores e para mim”, disse Thiago, ao fim do confronto contra o Real.

“É especial para nós. Estou feliz, porque aqui é diferente. É como se jogássemos uma partida de Champions League por semana, então no final do dia, você está mais preparado para as partidas”, completou o brasileiro, em referência à competitividade da Premier League.

“Uma vingança para mim e Tuchel? Não, não vejo como vingança. O clube decidiu liberar a mim e ao Tuchel. Foi triste para mim, mas eles tiveram que fazer uma escolha. É difícil explicar”, finalizou.

O possível título para o Chelsea com Thiago Silva e Tuchel seria visto como um “tapa na cara” de Leonardo, dirigente do PSG. A situação pode ficar ainda pior caso o United consiga vencer a Europa League com mais um dos “rejeitados” do PSG, Edinson Cavani.