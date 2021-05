Guardiola premia elenco do Manchester City com pizza após conquista da Premier League

O espanhol levou o City a mais uma conquista nacional, mirando a final da Liga dos Campeões

Pep Guardiola está comemorando o mais recente triunfo do Manchester City com o título da Premier League. E o comandante do City preferiu festejarcom pizza em vez de só bebida alcoólica. O terceiro título nacional em quatro anos foi conquistado por uma equipe que gosta de impor o jogo em seus domínios, o título chegou antes de três rodadas do fim do campeonato.

Na verdade, a festa só se deu por conta da derrota do Manchester United para o Leicester na última terça (11), permitindo a comemoração de Guardiola entrar em ação ainda no meio da semana.

Questionado sobre como o City celebrou a conquista do título, o catalão disse aos repórteres: “Foi tão bom, normalmente as festas inesperadas são mais legais”.

“Todos juntos viemos aqui na nossa bolha, está todo mundo a salvo. Bebemos um pouquinho, dançamos, abraçamos, às 23h30 chegaram as pizzas e aquele foi o melhor momento da noite”.

“Na Inglaterra as festas são só álcool, não comida, não sei por quê. Então, quando a pizza chegou foi o melhor momento”.

A atenção dos comandados de Guardiola começa a se direcionar para a final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, no dia 29 de maio. O treinador espanhol vai querer estar com força total para esse jogo, agora que sabe que a final vai ser disputada em Portugal.

No entanto, o meio-campista Kevin de Bruyne continua fora dos jogos, por conta de um problema muscular. Quando questionado, Guardiola disse que ele está melhorando. “Ele ainda está machucado, melhorando. Quando ele estiver em forma, ele virá para o treinamento”, disse o treinador.