Quem é Kayky, o “Neymar Canhoto” do Fluminense que foi anunciado pelo Manchester City?

A joia de Xerém irá defender o time de Pep Guardiola a partir de 2022

Agora é oficial, Kayky é do Manchester City. A joia de 17 anos do Fluminense foi anunciada de forma oficial pelo clube inglês após especulações sobre a transação. Por conta da idade, porém, o atacante só irá para Etihad ao final da atual temporada, quando já tiver atingido a maioridade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Elogiado por portais de fora do Brasil, Kayky está vivendo um animador início de carreira. Além dos holofotes que tem recebido, o atacante se tornou o mais jovem jogador a atuar pelo Fluminense na Libertadores e agora está de malas prontas para a Inglaterra, para defender o Manchester City.

Estamos felizes de confirmar que chegamos a um acordo com o @FluminenseFC pela futura transferência de Kayky. O jovem atacante vai permanecer no Fluminense até o fim da temporada brasileira.



🔷 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn — Manchester City (@ManCityPT) April 23, 2021

Chamado de "Neymar Canhoto", Kayky é mais uma das joias saída de Xerém. Uma das peças da chamada "Geração de Ouro" do Fluminense, o atacante, com 12 gols marcados, foi destaque da equipe campeã brasileira sub-17 e vice da Copa do Brasil, além de ter sido eleito o melhor sub-17 do mundo em votação popular da Football Talent Scout, site especializado em novos talentos.

"O Kayky é um jogador que se destaca muito por sua qualidade técnica, principalmente no que diz respeito ao um contra um, e também na sua qualidade para finalizar no gol. Também é muito inteligente, busca os espaços vazios no campo e tem uma boa capacidade de deixar os companheiros na cara do gol, na assistência. E além disso possui uma mentalidade vencedora, competitiva, o que é importante para um jogador de alto nível. Vem amadurecendo a sua capacidade de resiliência, ou seja, como ele reage às adversidades, isso faz parte do amadurecimento dele”, disse o técnico Guilherme Torres, do time sub-17 do Fluminense, à Goal.

O talento da joia do Fluminense chamou atenção fora do Brasil e despertou interesse de um dos gigantes da Europa. O Manchester City, após algumas especulações, oficializou a contratação de Kayky nesta sexta-feira (23). Por ser menor de idade, o atacante só irá para a o novo clube em 2022, conforme a regra da Fifa que exige maioridade dos atletas que deixam o país. Desta forma, por mais uma temporada, o "Neymar Canhoto" vai defender o Fluminense.

O acordo para a ida de Kayky ao City por cinco temporadas foi de € 10 milhões (R$ 64,3 milhões) fixos e mais bônus de até € 11 milhões (R$ 70,7 milhões) por 80% dos direitos do jogador. Do bônus, € 7 milhões são por metas atingidas a curto/médio prazo e €4 milhões em longo prazo, sempre no City, já que a Fifa agora proíbe bônus no clube de origem. O contrato prevê ainda uma cláusula de opção de compra dos 20% de direitos econômicos restantes por mais € 5 milhões de euros. Desta forma, o atacante pode render até € 26 milhões ao Fluminense.

O valor fixo da transação supera os R$ 60 milhões que o Tricolor recebeu quando negociou, em 2015, Gerson para a Roma, fazendo de Kayky a maior venda na história do Fluminense.