Gabriel Jesus reflete sobre a sua "melhor temporada" no City até o momento

Atacante, de olho no título da Liga dos Campeões, busca ser o maior artilheiro brasileiro da Premier League e acredita que pode render ainda mais

Gabriel Jesus comentou neste sábado (25) sobre o que acredita ser a sua melhor temporada no em quatro anos de clube, sua adaptação à função de centroavante na ausência de Agüero e na capacidade que a equipe tem de conquistar o tão sonhado título da Liga dos Campeões da Uefa.



Jesus marcou 66 gols em 155 partidas em todas as competições disputadas pelo City desde que se mudou para Manchester, após o título brasileiro de 2016, pelo . Aliás, 21 desses tentos foram registrados durante a temporada 2019-20, com o brasileiro mais uma vez provando ser um substituto mais do que capaz para ídolo argentino.



"Acho que foi minha melhor temporada. Também tive mais jogos nesta temporada, apesar do intervalo. Por isso, ajuda", comentou o jogador, em entrevista concedida ao GloboEsporte.



"Consegui estar mais em campo, ajudar mais meus companheiros de equipe e os gols vieram naturalmente. Estou muito feliz com o meu desempenho, mas estou focado em vencer", recordou Jesus, presente em um clube que encanta pelo futebol jogado, mas que ainda não conquistou tanto quanto parece merecer.



"Acho que já tenho uma história muito boa com a camisa do City, com alguns títulos importantes conquistados e tenho muito orgulho disso. É claro que sempre quero mais e ganho mais títulos. Sempre irei a campo pensando nisso", observou.



Foto: Getty Imges

Individualmente, ele ainda busca se tornar o jogador brasileiro com mais gols na história do Campeonato Inglês. Atualmente, ele possui 40 gols marcados, apenas um a menos do que Philippe Coutinho, segundo colocado. Roberto Firmino, seu concorrente também na Seleção lidera com 52.



Jesus explicou que ainda prefere jogar pela ponta, mas deixou claro que ser centroavante está cada vez mais associado ao seu jogo. "Desenvolvi meu jogo dentro da área. Como eu sempre disse, minha posição favorita é mais aberto, mas posso jogar de forma central sem problemas e tenho aprendido cada vez mais a jogar nessa posição", concluiu.



O City encerra sua participação na Premier League neste domingo (26), quando recebe o em casa em jogo com transmissão exclusiva no DAZN a partir das 12h (horário de Brasília). Será o último compromisso oficial antes do jogo de volta pelas oitavas da Champions, diante do (dia 7 de agosto): os ingleses venceram a ida por 2 a 1 e podem até empatar para avançarem às oitavas de final da competição, que será disputada em Lisboa.