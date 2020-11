Mundial de Clubes 2020 será em 2021: datas, clubes e mais do torneio da Fifa

Com sede no Qatar, torneio de clubes será disputado em fevereiro; datas coincidem com finais da Copa do Brasil e reta final do Brasileirão

Nesta terça-feira, 17 de novembro, a Fifa confirmou a data do de 2020. Tradicionalmente disputado em dezembro, a competição foi adiada para fevereiro de 2021. A mudança acontece após as mudanças no calendário dos clubes causadas pela pandemia do coronavírus.

A decisão foi tomada juntamente com as demais entidades responsáveis pelo futebol de cada continente. O campeão da Libertadores, por exemplo, será conhecido apenas no dia 23 de janeiro, em final única com sede no Maracanã.

Quais as datas do Mundial de Clubes de 2020?

A Fifa confirmou que o Mundial será disputado entre os dias 1 e 11 de fevereiro de 2021, no Qatar. Será o último torneio com o formato tradicional, com sete clubes: os seis campeões continentais e o campeãodo país-sede da competição.

O novo Mundial de Clubes seria disputado pela primeira vez em julho de 2021. Porém, a pandemia de Covid-19 fez a e a de 2020 serem adiadas em um ano, e serão disputada no meio do próximo ano. Com isso, o novo formato do torneio intercontintal de clubes não tem data para estrear.

Quais os times classificados para o Mundial de Clubes de 2020?

Classificados:

de Munique (Europa) e Al-Duhail (Qatar, país-sede).

Em disputa:

África

A Liga dos Campeões da CAF de 2019/20 ainda não tem um campeão definido, mas já se sabe que é será um time egípcio. Al-Ahly e , um dos clássicos com maior rivalidade no mundo, estão classificados para a final da competição.

América Central e do Norte

Nas quartas de final, a "Concachampions" de 2020 ainda não tem um campeão. Três times do , três dos Estado Unidos, um do Canadá e um de Honduras ainda estão na disputa.

América do Sul

A está nas oitavas de final. Seis times brasileiros seguem vivos na disputa: , , , -PR, e .

Ásia

Apenas um time está classificado para a final da : Persepolis, do Irã. Do outro lado do chavemento, o torneio ainda está na fase de grupos, paralisado pela pandemia de Covid-19.

Oceania

A Liga dos Campeões da OFC foi suspensa em março de 2020 devido à pandemia de Covid-19. Em 4 de setembro, a competição foi oficialmente cancelada dadas às restrições de viagens causadas pela pandemia, e nenhum campeão seria concedido. Ainda assim, a OFC deve enviar um representante para o Qatar.

Como o Mundial de Clubes de 2020 afeta o futebol brasileiro?

As datas do Mundial coincidem com as retas finais das duas principais competições nacionais: Copa do e Brasileirão.

Caso um time brasileiro chegue à final da Copa Libertadores, o duelo da 33ª deve ser adiado, já que no calendário da CBF está marcada esta rodada para o mesmo fim de semana da final continental.

O duelo da 33ª rodada, marcado para o fim de semana do dia 31 de janeiro, pode ser mantido normalmente caso um time brasileiro vença a Libertadores. Como o Mundial começa no dia 1º de fevereiro e os times da América do Sul e Europa entram direto na semifinal, não há necessidade de estar no Qatar já nos primeiros dias da competição.

Porém, a participação de um eventual time brasileiro do Mundial comprometeria diretamente a disputa da 34ª rodada (marcada para 7 de fevereiro) e 35ª (marcada para apenas dois dias depois da final do torneio internacional).

Vale destacar também que a final da acontecerá justamente nas semanas que a Fifa encaixou o Mundial de Clubes. O jogo de ida será no dia 3 de fevereiro e o de volta acontece no dia 10.