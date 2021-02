Al Duhail 0 x 1 Al Ahly: time do Egito tem dificuldade no segundo tempo, mas vence e será o adversário do Bayern

Egípcios conseguem a vitória no sufoco, e vão à semifinal contra o Bayern de Munique.

O Al Ahly fez um ótimo primeiro tempo, no qual dominou o Al Duhail. COm o placar aberto, os donos da casa se desestabilizaram ainda mais. Ainda antes do intervalo, o Al Ahly consguiu o segundo gol, que acabou anulado pelo VAR.

E se o primeiro tempo foi do Al Ahly, o segundo foi do Al Duhail. Com uma postura bastante difrente, os donos da casa voltaram com intensidade e chegaram bem perto do gol de empate. Dudu, que não fez um bom jogo, teve boas chances.

Ao final, o Al Ahly apenas administrava o resultado e, com ajuda de seu goleiro, consguiu se mnater na frente e ficou com a vaga na seminfal. O jogo contra o Bayern será na segunda-feira (8).