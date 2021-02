Palmeiras 0 (2) x (3) 0 Al-Ahly: Alviverde decepciona e fica em quarto no Mundial de Clubes

Em um jogo equilibrado, nenhum dos dois times conseguiu levar a melhor e balançar as redes do adversário. O Al Ahly começou melhor o jogo, mas ainda no fim do primeiro tempo o Alviverde equilibrou as ações da partida e foi superior em boa parte da segunda etapa. O time egípcio até conseguiu fazer um gol no segundo tempo, mas Ajayi estava impedido e o gol foi anulado.

Após o empate sem gols, a decisão do terceiro lugar foi para os pênaltis. Em uma série marcada por muitos erros dos dois times, o Al Ahly levou a melhor. Brilhou a estrela do goleiro El Shenawy, que voou para defender o chute de Felipe Melo e garantir a medalha de bronze para a equipe egípcia.