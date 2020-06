Quais são os estádios da Copa do Mundo Qatar 2022?

Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, é o terceiro palco da próxima Copa a ficar pronto; confira todas as sedes do mundial

Embora a pandemia da Covid-19 tenha paralisado muitas atividades em todo o mundo, as obras nos estádios da do Qatar, em 2022, seguem a todo o vapor. Faltando mais de dois anos para o primeiro jogo do mundial, três estádio já estão prontos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O último estádio inaugurado foi o Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, no dia 16 de junho. A cerimônia foi feita de forma virtual e a bola ainda não rolou por lá. Os outros estádios prontos são o Al Janoub, na cidade de Al-Wakrah, e o Estádio Khalifa, em Doha.

Mais times

Behold the wonder 😍



Education City Stadium in all its glory. #Qatar2022 pic.twitter.com/aCL6UTttiM — Road to 2022 (@roadto2022en) June 16, 2020

Considera como "histórica", a Copa do Qatar começa no dia 21 de novembro de 2022 e se encerra no dia 18 de dezembro. Como o país é pequeno, há a possibilidade de metrôs interligarem as sedes, possibilitando uma maior facilidade para torcedores assistirem mais de uma partida no mesmo dia.

Ao todo, oito estádios receberam o Mundial e a Goal te mostra cada um deles. Confira!

Estádio Internacional Khalifa

Foi o primeiro palco da Copa do Mundo de 2022 a ficar pronto, ainda em 2017. Localizado em Doha, foi construído em 1976 e é considerado o estádio mais tradicional do Qatar. No Mundial, receberá jogos até as quartas de final. Tem capacidade para 40 mil torcedores.

Estádio Lusail

Este é o principal estádio da Copa do Mundo de 2022. Localizado a 15 km da capital Doha, será o palco da abertura e da grande final do Mundial. Após o torneio, o Estádio Lusail será transformado em um espaço comunitário, que incluirá escolas, lojas, cafés, instalações esportivas e clínicas de saúde. Para isso, parte dos assentos será retirada e doada para centros esportivos do país.

Estádio Al Bayt

O nome e arquitetura do estádio foi inspirado nas bayt al sha'ar, cabanas usadas pelos povos nômades da região do Qatar e outros países do Golfo Pérsico. O Al Bayt terá capacidade para 60 mil pessoas e sediará uma das semifinais do Copa do Mundo. Fica localizado na cidade costeira de Al Khor.

Estádio Cidade da Educação

O estádio recebeu este nome porque a região de seu entorno é conhecida por suas universidades e por ser um dos principais centros de pesquisas do país. A capacidade de 40 mil pessoas será só na Copa do Mundo. Após o torneio, 20 mil assentos serão retirados e doados para outros estádios do país. O Cidade da Educação receberá partidas até as quartas de final. É chamado de "Diamante do Deserto".

Estádio Al Janoub

Este é o primeiro estádio iniciado do zero e já concluído. Entregue em maio de 2019, o Al Janoub tem capacidade de 40 mil torcedores e, assim como outros palcos do mundial, terá sua capacidade reduzida após o torneio. O estádio receberá partidas até as quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

Estádio Al Thumama

É outro estádio sediará partidas até as quartas de final do Mundial. Seu design externo foi inspirado no gahfiya, uma touca de crochê tradicionalmente usada por homens árabes. O Al Thumama terá capacidade de 40 mil torcedores na Copa do Mundo.

Estádio Ras Abu Aboud

Mais artigos abaixo

Construído com contêineres de embarcações e assentos removíveis, o estádio é quase como um "Lego" e será totalmente remodelado após a Copa do Mundo, com suas partes enviadas para projetos sustentáveis no país. O Ras Abu Aboud terá capacidade para 40 mil torcedores no torneio.

Estádio Al Rayyan

É outro estádio que, segundo a divulgação oficial, terá capacidade para 40 mil pessoas, sendo reduzida pela metade após a realização da Copa do Mundo. O Al Rayyan receberá partidas até as quartas de final da Copa do Mundo.