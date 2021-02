Por que Breno Lopes não foi inscrito pelo Palmeiras para o Mundial de Clubes?

Herói da equipe alviverde na final da Libertadores, atacante não viajará com o restante do elenco para o Qatar

O autor do gol do título do Palmeiras na final da Libertadores, Breno Lopes é a grande ausência da equipe no Mundial de Clubes de 2020. O atacante não está na relação de 23 atletas divulgada pela Fifa nesta segunda-feira (1 de fevereiro).

A explicação é simples: o atacante foi contratado fora da janela internacional de transferências imposta pela Fifa. Breno Lopes foi contratado pelo Palmeiras junto ao Juventude em 11 de novembro de 2020, dois dias depois do fechamento do período de contratações permitido pela entidade. No período em que o atacante foi contratado, transferências internas no Brasil estavam liberadas pela CBF.

Em entrevista à ESPN Brasil, o atacante afirmou que ficou surpreso com a notícia de que não poderia disputar o Mundial de Clubes. Mesmo impossibilitado de atuar no Qatar, o jogador quer viajar para estar com seus companheiros.

"Fui pego de surpresa. Hoje cedo cheguei no clube e recebi mensagem da minha irmã. Ela estava acompanhando as notícias e me perguntou o que tinha acontecido. Me perguntou por que eu não ia para o Mundial. Eu não entendi também. Disse para ela que a gente ia viajar já amanhã. Ela me disse que a tv estava dando a notícia que eu estava fora", disse Breno Lopes no programa "BB Debate".

"Logo em seguida que falei com minha irmã, o diretor do Palmeiras me chamou e me explicou essa situação. Fiquei muito triste, mas acho que vou conseguir viajar com a delegação. Ao menos vou estar ali passando energia positiva para os jogadores e buscar esse título também", concluiu.

Aquele momento que o tempo parou e nós vimos tudo em câmera lenta! 🤯#AméricaVerde #AlmaECoração pic.twitter.com/sfy1B6WgfC — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 31, 2021

Na Libertadores, Breno Lopes estava liberado para atuar pois a Conmebol abriu uma nova inscrição de jogadores para a segunda fase, permitindo a utilização de atletas contratados fora do período da janela de transferências internacionais. O Palmeiras até consultou a Fifa para saber se poderia utilizar o atleta, como divulgou o Globo Esporte, mas não teve sucesso.

Além do herói do título da Libertadores, o Alviverde não contará com Wesley, que ainda se recupera de lesão no joelho, e alguns meninos das categorias de base como Renan e Lucas Esteves. Isso porque a Fifa liberou somente a inscrição de 23 jogadores para a disputa do Mundial de Clubes, no Qatar.

Os atletas do Palmeiras que tentarão a conquista do mundo serão: