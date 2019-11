Quais times já foram campeões do Mundial de Clubes?

O Flamengo pode ser bicampeão mundial em dezembro; já o Liverpool viaja até o Qatar em busca do seu primeiro título na competição

O Mundial de Clubes está se aproximando e podemos ter um campeão inédito pela primeira vez desde 2009, quando o venceu o torneio. Com exceção do , campeão do mundo em 1981, todos os outros seis participantes nunca venceram nenhum time a nível mundial - nem mesmo o Liverpool.

Disputado desde 1960, o formato do torneio já foi alterado diversas vezes. O atual modo de disputa está em vigor desde 2005, mas já houve decisão em jogos de ida e volta, melhor de três, jogo único e um novo formato está programado para estrear em 2021.

O continua sendo o clube brasileiro com mais títulos mundiais, com três conquistas (1992, 1993 e 2005). Porém, o Tricolor está muito distante dos sete títulos que o conquistou (foram quatro nos últimos cinco anos).

Pela segunda vez no , o Flamengo tenta ser o primeiro clube não-europeu a vencer o campeonato desde 2012, quando o conquistou o bicampeonato. Vale lembrar que apenas clubes da América do Sul e da Europa já foram campeões mundiais.

Confira todos os campeões mundiais de clubes

CLUBES TÍTULOS TEMPORADAS Real Madrid 7 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018 4 1969, 1989, 1990 e 2007 de Munique 3 1976, 2001 e 2013 Barcelona 3 2009, 2011 e 2015 3 1977, 2000 e 2003 3 1964, 1965 e 2010 3 1961, 1966 e 1982 São Paulo 3 1992, 1993 e 2005 2 1972 e 1995 Corinthians 2 2000 e 2012 2 1985 e 1996 2 1999 e 2008 2 1987 e 2004 2 1962 e 1963 1 1974 1 1997 1 1991 Estudiantes 1 1968 1 1970 Flamengo 1 1981 1 1983 1 2006 1 1979 1 1967 1 1986 Vélez Sarsfield 1 1994

Copa Intercontinental

A primeira versão do Mundial contava com o campeão europeu e o campeão sul-americano disputando o título em melhor de três: um jogo era jogado na Europa, o outro na América do Sul e, se necessário, um terceiro jogo era realizado para decidir o campeão. Este foi o formato jogado entre 1960 e 1979.

ANO CAMPEÃO VICE 1960 Real Madrid Peñarol 1961 Peñarol 1962 Santos Benfica 1963 Santos Milan 1964 Inter de Milão Independiente 1965 Inter de Milão Independiente 1966 Peñarol Real Madrid 1967 Racing 1968 Estudiantes Manchester United 1969 Milan Estudiantes 1970 Feyenoord Estudiantes 1971 Nacional Panathinaikos 1972 Ajax Independiente 1973 Independiente Juventus 1974 Atlético de Madrid Independiente 1975 NÃO HOUVE DISPUTA 1976 Bayern de Munique 1977 Boca Juniors 1978 NÃO HOUVE DISPUTA 1979 Olimpia Malmö

Copa Toyota

Em 1980, o Mundial de Clubes começou a ser disputado em jogo único, em um estádio neutro. O escolhido para todas as edições até 2001 foi o Estádio Olímpico de Tóquio. Entre 2002 e 2004, as finais foram disputadas no Estádio Internacional de Yokohama, também no .

Em caso de empate no tempo normal, previa-se prorrogação e, em último caso, disputa por pênaltis.

ANO CAMPEÃO VICE 1980 Nacional Nottinhgham Forest 1981 Flamengo 1982 Peñarol 1983 Grêmio Hamburgo 1984 Independiente Liverpool 1985 Juventus 1986 River Plate Steaua Bucareste 1987 Porto Peñarol 1988 Nacional 1989 Milan 1990 Milan Olimpia 1991 Estrela Vermelha 1992 São Paulo Barcelona 1993 São Paulo Milan 1994 Vélez Sárfield Milan 1995 Ajax Grêmio 1996 Juventus River Plate 1997 Borussia Dortmund Cruzeiro 1998 Real Madrid 1999 Manchester United 2000 Boca Juniors Real Madrid 2001 Bayern de Munique Boca Juniors 2002 Real Madrid Olimpia 2003 Boca Juniors Milan 2004 Porto

Primeiro Mundial de Clubes da Fifa, em 2000

A Fifa decidiu criar um campeonato que abrangesse mais clubes ao redor do mundo. O Mundial foi realizado em janeiro, no . O Morumbi e o Maracanã foram os estádios que sediaram o torneio. As equipes classificadas para o Mundial foram:

Ásia - Al-Nassr - Campeão da Supercopa da Ásia de 1998

África - Raja Casablanca - Campeão da Liga dos Campeões da CAF de 1999

América Central/Norte - - Campeão da Liga dos Campeões da concacaf de 1999

América do Sul - da Gama - Campeão da Libertadores de 1998

Oceania - South Melbourne - Campeão da Liga dos Campeões da OFC de 1999

Europa - Manchester United - Campeão da Liga dos Campeões da Europa de 1999

País-sede - Corinthians - Campeão Brasileiro de 1998

Convidado da Fifa - Real Madrid - Campeão Mundial de 1998

Os times foram divididos em dois grupos de quatro. Os primeiros colocados de cada um disputariam a final, e os segundos colocados disputariam a decisão de terceiro lugar.

Corinthians e Vasco ficaram em primeiro em seus grupos e disputaram a grande final no Maracanã. Após o empate por 0 a 0, a decisão do título foi para os pênaltis. Por 4 a 3, o Corinthians venceu nas penalidades e se tornou o primeiro clube campeão de um mundial organizado pela Fifa.

Mundial de Clubes da Fifa - formato atual (de 2005 até 2020)

A partir de 2005, a Fifa organizou o novo Mundial em um novo formato: os campeões continentais daquele ano, mais o campeão nacional do país sede do torneio jogariam um torneio de mata-mata. Ao todo, sete clubes disputam cada edição do Mundial desde 2005.

Os clubes da América do Sul e da Europa já entravam direto nas semifinais, enquanto que os outros ainda passavam por fases preliminares.

Este novo formato possibilitou finalistas de fora do eixo América o Sul-Europa. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2010, quando o eliminou o Internacional na semifinal. A equipe do Congo perdeu para a Inter de Milão na final daquele ano.

ANO CAMPEÃO VICE 2005 São Paulo Liverpool 2006 Internacional Barcelona 2007 Milan Boca Juniors 2008 Manchester United 2009 Barcelona Estudiantes 2010 Inter de Milão Mazembe 2011 Barcelona Santos 2012 Corinthians 2013 Bayern de Munique Raja Casablanca 2014 Real Madrid 2015 Barcelona River Plate 2016 Real Madrid Kashima Antlers 2017 Real Madrid Grêmio 2018 Real Madrid Al Ain

As sedes do torneio foram mudando ao longo dos anos. Entre 2005 e 2008, o torneio aconteceu no Japão, que também recebeu a competição em 2011, 2012, 2015 e 2016. Os Unidos recebeu a competição quatro vezes: 2009, 2010, 2017 e 2018. Os Mundiais de 2013 e 2014 aconteceram no .

As edições de 2019 e 2020 serão realizados no Qatar, país que recebe também a de 2022. Nos Mundiais de Clubes, inclusive, estádios construídos para a Copa já serão utilizados.

Em 2021, um novo formato de Mundial de Clubes entrará em vigor. O torneio passará a ser disputado de quatro em quatro anos a partida de 2021. Serão oito representantes europeus e seis sul-americanos, além de três da África, Ásia e da Concacaf, e um da Oceania. Cada confederação definirá os critérios de classificação. A já foi confirmada como país-sede desta edição.