Tigres-MEX 2 x 1 Ulsan Hyundai: mexicanos avançam e enfrentam o Palmeiras no Mundial

O jogo não teve grandes chances. O Ulsan chegou com mais perigo no início do jogo e abriu o plcar com Kee-Hee Kim de cabeça.

O melhor momento da partida foi no fim do primeiro tempo, quando o Tigres pressionou e conseguiu o empate com Gignac. Logo na sequência, o Tigres teve um pênalti a seu favor e o artilheiro francês fez o seu segundo gol.

Na segunda etapa, o Ulsan tentou chegar ao gol de empate, mas não conseguiu furar o bloqueio mexicano. Enquanto isso, o Tigres administrava o jogo e conseguiu segurar o placar até o fim.

O Tigres segue sonhando com o título e enfrentará o Palmeiras na semifinal da competição.